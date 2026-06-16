Setny mecz Andrzeja Pluty w Legii

Czwarty mecz finałowym, w którym koszykarze Legii przegrali 73-85 z Zastalem Zielona Góra był jednocześnie setnym występem Andrzeja Pluty w barwach naszego klubu. 26-latek debiutował w Legii we wrześniu 2024 roku w spotkaniu o Superpuchar Polski przeciwko Śląskowi Wrocław. Jako zawodnik stołecznego klubu zaliczył 87 występów na krajowych parkietach oraz 13 w europejskich pucharach (ENBL oraz BCL).

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W obecnym ligowym sezonie jest podstawowym graczem drużyny Heiko Rannuli. W 39. meczach Orlen Basket Ligi spędza na boisku 29 minut, co przekłada się na śr. 13,6 pkt. (42,5% skuteczności z gry), 2,2 zbiórki, 6,3 asysty (piąty w lidze) oraz 1,1 przechwytu.

Bardzo dobra postawa reprezentanta Polski sprawiła, że regularnie mówi się o jego przenosinach do zachodniego klubu. Wszystko wskazuje na to, że mecze finałowe będą ostatnimi w barwach Legii. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem Andrzej Pluta z zespołem zamkną tę rywalizację w najlepszy możliwy sposób, czyli sięgając po złoty medal.