Koszykówka

Rekord punktowy Pluty w barwach Legii

Andrzej Pluta,| fot. Bodziach
Bodziach
źródło: Legiakosz.com

 W drugim meczu finałowym z Zastalem, rozgrywający Legii i MVP sezonu zasadniczego - Andrzej Pluta zdobył 27 punktów. To jego najlepszy wynik punktowy w barwach Legii Warszawa. Dotychczas najwięcej punktów grając z eLką na piersi zdobył w drugim meczu półfinałowym z Dzikami (również w hali na Bemowie) - 26.

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W meczu z Zastalem, Andrzej Pluta zagrał 31:02 min., trafił 9/12 z gry, w tym 6/8 za 3 pkt., a także zaliczył 9 asyst, 3 zbiórki i wymusił 6 przewinień. Z nim na parkiecie, Legia miała bilans +27.

W minionym sezonie Andrzej dwukrotnie zdobywał po 23 punkty (z Kingiem na Bemowie i w Dąbrowie Górniczej).

Andrzej Pluta ma obecnie na swoim koncie 98 oficjalnych meczów w barwach Legii Warszawa, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - ligę (81), Puchar Polski (2), Superpuchar (2), BCL (6) oraz ENBL (7).

 



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