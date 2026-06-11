Koszykówka

Bilety na piąty mecz koszykarzy z Zastalem

fot. Maciek Gronau
Bodziach
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W piątek o godzinie 12:00 rozpocznie się sprzedaż biletów na piąty mecz finałowy z Zastalem Zielona Góra, który koszykarze Legii rozegrają w środę, 17 czerwca o godzinie 20:15 w hali OSiR Bemowo. 
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Pierwszeństwo przy zakupie wejściówek będą mieli posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2025/26. W polu "kod dostępowy" należy podać numer karnetu. Karneciarze mogą liczyć na 20-procentową zniżkę - ta naliczy się po wpisaniu nr karnetu. Zamknięta sprzedaż dla karneciarzy potrwa 6 godzin. W piątek o 18:00 rozpocznie się drugi etap sprzedaży - dla kibiców, posiadających bilety na pierwszy lub drugi mecz finałowy z Zastalem. Otwarta sprzedaż rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:00.

Po dwóch meczach serii finałowej jest remis 1-1. Rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw.

 

Harmonogram sprzedaży:
12.06 (PT) g. 12:00 Początek sprzedaży dla posiadaczy karnetów
12.06 (PT) g. 18:00 Sprzedaż dla osób z biletami na mecze finałowe nr1 i 2
13.06 (SO) g. 15:00 Początek otwartej sprzedaży

Cennik biletów na 5. mecz finałowy:
Kat. czarna (rodzinna): 80 zł (ulgowy), 90 zł (normalny)
Kat. zielona: 110 zł (ulgowy), 120 zł (normalny)
Kat. biała: 120 zł (ulgowy), 130 zł (normalny)
Kat. czerwona: 140 zł (ulgowy), 150 zł (normalny)
Kat. Premium: 185 zł (ulgowy), 215 zł (normalny)
Kat. VIP: 419 zł (ulgowy), 549 zł (normalny)
Kat. VIP II: 349 zł (ulgowy), 449 zł (normalny)

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

KUP BILET NA PIĄTY MECZ FINAŁOWY



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