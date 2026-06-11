Grecki klub zainteresowany Čolakiem

W kadrze Legii Warszawa znajduje się obecnie pięciu nominalnych napastników. Warszawska drużyna musi redukować obsadę tej pozycji. Na sprzedaż wystawiony został już Mileta Rajović, ale "Wojskowi" chętnie pożegnaliby się również z Antonio Čolakiem. Jak informują greckie media, usługami Chorwata zainteresowany jest beniaminek tamtejszej ekstraklasy, AO Iraklis.

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- Iraklis poszukuje napastnika, który zrobi różnicę po powrocie klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej, a Antonio Čolak łączy w sobie wszystkie cechy, jakich szukają ludzie z klubu: występy na arenie międzynarodowej, doświadczenie na wysokim poziomie i skuteczność w strzelaniu goli - podaje sfina.gr.

Čolak został zawodnikiem Legii na początku września ubiegłego roku. Napastnik trafił do warszawskiego klubu bez kwoty odstępnego, jako wolny zawodnik, którego "Wojskowi" w ostatnim momencie przejęli Górnikowi Zabrze. Chorwat jednak niezbyt wpasował się do zespołu. Z gry wykluczały go również liczne problemy zdrowotne. W ubiegłym sezonie rozegrał 20 meczów (609 minut), z czego tylko 7 z nich rozpoczynał w wyjściowym składzie. 32-latek zdobył 4 gole. Kontrakt Čolaka z Legią obowiązuje jeszcze przez rok, do końca sezonu 2026/27.

Chorwat jest znanym graczem na greckim rynku. Napastnik występował już w Super League w barwach PAOK-u. Klub z Salonik niegdyś zapłacił za niego około 3 miliony euro. W jego barwach Čolak rozegrał 39 meczów, w których zdobył 4 bramki i 2 asysty. Obecnie przez portal transfermarkt Chorwat wyceniany jest na 300 tysięcy euro.