Transfery

Grecki klub zainteresowany Čolakiem

Antonio Čolak | fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: sfina.gr / Legionisci.com

W kadrze Legii Warszawa znajduje się obecnie pięciu nominalnych napastników. Warszawska drużyna musi redukować obsadę tej pozycji. Na sprzedaż wystawiony został już Mileta Rajović, ale "Wojskowi" chętnie pożegnaliby się również z Antonio Čolakiem. Jak informują greckie media, usługami Chorwata zainteresowany jest beniaminek tamtejszej ekstraklasy, AO Iraklis.

REKLAMA

- Iraklis poszukuje napastnika, który zrobi różnicę po powrocie klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej, a Antonio Čolak łączy w sobie wszystkie cechy, jakich szukają ludzie z klubu: występy na arenie międzynarodowej, doświadczenie na wysokim poziomie i skuteczność w strzelaniu goli - podaje sfina.gr.

 

Čolak został zawodnikiem Legii na początku września ubiegłego roku. Napastnik trafił do warszawskiego klubu bez kwoty odstępnego, jako wolny zawodnik, którego "Wojskowi" w ostatnim momencie przejęli Górnikowi Zabrze. Chorwat jednak niezbyt wpasował się do zespołu. Z gry wykluczały go również liczne problemy zdrowotne. W ubiegłym sezonie rozegrał 20 meczów (609 minut), z czego tylko 7 z nich rozpoczynał w wyjściowym składzie. 32-latek zdobył 4 gole. Kontrakt Čolaka z Legią obowiązuje jeszcze przez rok, do końca sezonu 2026/27.

Chorwat jest znanym graczem na greckim rynku. Napastnik występował już w Super League w barwach PAOK-u. Klub z Salonik niegdyś zapłacił za niego około 3 miliony euro. W jego barwach Čolak rozegrał 39 meczów, w których zdobył 4 bramki i 2 asysty. Obecnie przez portal transfermarkt Chorwat wyceniany jest na 300 tysięcy euro.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.