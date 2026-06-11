Ranking FIFA: Polska na 36. miejscu

Reprezentacja Polski zajmuje 36. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W porównaniu z poprzednim notowaniem Polacy spadli o jedną pozycję. Prowadzi Argentyna przed Hiszpanią i Francją.
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Czołówka rankingu:
1. Argentyna 1877 pkt.
2. Hiszpania 1875
3. Francja 1871
4. Anglia 1828
5. Portugalia 1768
6. Brazylia 1766
7. Maroko 1755
8. Holandia 1754
9. Belgia 1742
10. Niemcy 1736
(...)
36. Polska 1526 pkt.
(...)
38. Szwecja 1510
54. Rumunia 1456
64. Bośnia i Hercegowina 1387