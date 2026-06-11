Szymon Tomczak trafi do Legii

Choć koszykarska Legia nie zakończyła jeszcze ligowych zmianach, to w gabinetach myślą już o kolejnym sezonie. Jak informują prowadzący podcast "Basket w liczbach", wszystko wskazuje na to, że w rozgrywkach 2026/2027 barwy stołecznego klubu przywdzieje Szymon Tomczak. 28-latek występował przez ostatnie dwa lata w Czarnych Słupsk, a w przeszłości reprezentował Śląsk Wrocław, z którym sięgał po mistrzostwo Polski oraz 3. miejsce rywalizując o medale z... Legią.

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W obecnym sezonie Szymon Tomczak rozegrał 24 mecze jako podstawowy zawodnik Czarnych. Na parkiecie spędzał średnio 24,5 minuty co przełożyło się na średnie meczowe na poziomie 11,9 pkt. (62,2% z gry), 5,3 zbiórki, 1,1 asysty oraz 0,7 bloku.

Według prowadzących niepewna jest przyszłość Carla Ponsara, który po dobrym sezonie w Warszawie ma opcję powrotu do Francji.