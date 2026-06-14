Ewolucja lojalności przy Łazienkowskiej. Program "Moja eLka" zastąpi "Legiony"

fot. Legia Warszawa
Woytek
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Legia Warszawa zamyka dotychczasowy system lojalnościowy "Legiony" i uruchamia nową platformę dla kibiców pod nazwą „Moja eLka”. Nastąpi zmiana w filozofii nagradzania zaangażowania społeczności wokół klubu. Dotychczasowa formuła, oparta niemal wyłącznie na stadionowej frekwencji, zostaje zastąpiona rozwiązaniem szerszym, obejmującym codzienne aktywności i wielosekcyjność.

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Program „Legiony” towarzyszył kibicom od 2015 roku. Jego podstawowe założenie było wyjątkowo proste i przejrzyste: liczyła się przede wszystkim obecność na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Zasada „im częściej przychodzisz, tym wyższą rangę i lepsze nagrody otrzymujesz” zyskała uznanie tysięcy osób, które przez ponad dekadę regularnie wymieniały punkty na pamiątki czy unikalne benefity. Wojskowe rangi, nawiązujące bezpośrednio do Legionów Polskich z 1916 roku – od szeregowego do pułkownika, wymagającego stuprocentowej frekwencji i posiadania karnetu – stały się dla wielu stałych bywalców punktem honoru.

 

Na przestrzeni lat funkcjonowanie programu miało jednak różne fazy. Obok okresów prężnego działania pojawiały się momenty, w których w klubie projekt traktowano z mniejszą uwagą, co wywoływało uzasadnione pretensje kibiców odnośnie jakości zarządzania i płynności wywiązywania się z zobowiązań. W konsekwencji władze klubu podjęły decyzję o całkowitym wygaszeniu "Legionów" na rzecz bardziej elastycznej platformy.

Nowy mechanizm i waluta programu

Nowy program lojalnościowy, który startuje 15 czerwca, wprowadza istotną zmianę organizacyjną. Tradycyjne punkty i rangi wojskowe odchodzą do historii, a ich miejsce zajmuje nowa waluta – "eLki". Sposób ich dystrybucji został zaprojektowany tak, aby doceniać nie tylko kibiców regularnie odwiedzających stadion piłkarski, ale również tych angażujących się w życie klubu w inny sposób.

"eLki" będą przyznawane zarówno za każdą wydaną złotówkę w oficjalnych kanałach klubu, jak i za aktywności o charakterze społecznościowym. Według naszych informacji udział w programie nie musi wiązać się wyłącznie z nakładami finansowymi. Klub przewidział możliwość gromadzenia punktów między innymi za regularne, codzienne logowanie się w oficjalnej aplikacji mobilnej, która także wkrótce zostanie zaprezentowana.

Szeroki wachlarz aktywności oraz nowe nagrody

W programie "Moja eLka" punkty zbierać będzie można w ramach następujących obszarów:

Wielosekcyjność: Premiowana będzie obecność nie tylko na meczach pierwszej drużyny piłkarskiej, ale również na spotkaniach futsalu, koszykówki oraz innych sekcji sportowych Legii.

Komercja i gastronomia: "eLki" będą naliczane za zakupy w oficjalnym sklepie FanStore oraz za korzystanie z punktów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie stadionu.

Ekosystem cyfrowy: Punkty będą przyznawane za interakcje wewnątrzklubowe oraz korzystanie z usług w ramach nowych technologii.

Katalog nagród poznamy niebawem. Na ten moment słyszymy, że przewidywane są nagrody w postaci biletów, zniżek do FanStore, gastronomii, a także np. możliwość  obserwowania treningu "Wojskowych".

Kampania "Jednym Głosem"

Wprowadzenie programu "Moja eLka" stanowi element większej kampanii wizerunkowo-sprzedażowej realizowanej pod hasłem "Jednym Głosem". Najbliższe dni przyniosą kolejne wdrożenia.  W środę, 17 czerwca, dwa dni po starcie nowego programu lojalnościowego, klub rozpocznie oficjalną sprzedaż karnetów na sezon 2026/2027. Tego samego dnia nastąpi również premiera Legia Mobile.



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Komentarze (2)

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Hahaha - 40 minut temu, *.t-mobile.pl

Waszą lojalność poznałem jako 2 razy obsrany podpułkownik. Więcej się po nagrody nie zgłaszałem i nie zamierzam.

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L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Przeciez ten katalog nagrod to jakis smeiszny zart od lat. Masz max punktow i mozesz sobie doebrac 30% znizki do fanstoru albo jakies smieszne autografy, ktore mozna zdobyc na co drugim evencie. Jak maja to rozbudowac to nagrody powinni byc o wiele lepsze. Przede wszystkim materialne. Jaka koszulka, zestaw gadzetow, znizka na karnet na nastepny sezon, albo na puchary (hehe), albo jakies detykowane gadzety limitowane, a nie udzial 15 minutowy w treningu...

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