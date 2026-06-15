Zaszczytne wyróżnienie dla Krewkich Legionistów

fot. Krewcy Legioniści
Krewcy Legioniści
Legionisci.com Legionisci.com

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew, moje życie”, realizowaną w latach 2021-2026 przez Narodowe Centrum Krwi.

REKLAMA

Wydarzenie to stanowi zwieńczenie sześcioletnich działań prowadzonych w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Podczas uroczystości zaprezentowano kluczowe efekty kampanii. W wydarzeniu wzięło udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia oraz licznie zaproszeni goście honorowi.

 

Głównym punktem programu było oficjalne uhonorowanie osób i instytucji, które w latach 2021–2026 w sposób szczególny zaangażowały się w realizację celów kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo w Polsce.

Podczas gali wręczone zostały statuetki w kilku kategoriach:
- Szkoła zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Uczelnia zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Jednostki ochrony zdrowia zaangażowane w działania honorowego krwiodawstwa
- Pracodawca / Przedsiębiorca zaangażowany w działania honorowego krwiodawstwa
- Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Ludzie zaangażowani w honorowe krwiodawstwo

Ponadto przyznano również statuetki specjalne za szczególne zaangażowanie w promocję tej szczytnej idei.

Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że w kategorii Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa statuetkę otrzymał Klub HDK PCK "Krewcy Legioniści". Warto podkreślić, iż wyróżnienie w tej kategorii otrzymaliśmy jako jedyna organizacja z Warszawy.

Krewcy Legioniści uroczystość
fot. Krewcy Legioniści

Niezmiernie jest nam miło, iż nasze dotychczasowe działania w zakresie honorowego krwiodawstwa zostały dostrzeżone i docenione.

Ta nagroda jest dla wszystkich krwiodawców - kibiców i sympatyków Legii Warszawa, którzy biorą udział w naszych akcjach oraz pomagają w ich organizacji.
Serdecznie dziękujemy Narodowemu Centrum Krwi i RCKiK w Warszawie za takie olbrzymie wyróżnienie.

Krewcy Legioniści


Krewcy Legioniści uroczystość
fot. Krewcy Legioniści

Krewcy Legioniści uroczystość
fot. Krewcy Legioniści

Krewcy Legioniści uroczystość
fot. Krewcy Legioniści


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.