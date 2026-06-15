Zaszczytne wyróżnienie dla Krewkich Legionistów

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew, moje życie”, realizowaną w latach 2021-2026 przez Narodowe Centrum Krwi.

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Wydarzenie to stanowi zwieńczenie sześcioletnich działań prowadzonych w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Podczas uroczystości zaprezentowano kluczowe efekty kampanii. W wydarzeniu wzięło udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia oraz licznie zaproszeni goście honorowi.





Głównym punktem programu było oficjalne uhonorowanie osób i instytucji, które w latach 2021–2026 w sposób szczególny zaangażowały się w realizację celów kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo w Polsce.

Podczas gali wręczone zostały statuetki w kilku kategoriach:

- Szkoła zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa

- Uczelnia zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa

- Jednostki ochrony zdrowia zaangażowane w działania honorowego krwiodawstwa

- Pracodawca / Przedsiębiorca zaangażowany w działania honorowego krwiodawstwa

- Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa

- Ludzie zaangażowani w honorowe krwiodawstwo

Ponadto przyznano również statuetki specjalne za szczególne zaangażowanie w promocję tej szczytnej idei.

Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że w kategorii Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa statuetkę otrzymał Klub HDK PCK "Krewcy Legioniści". Warto podkreślić, iż wyróżnienie w tej kategorii otrzymaliśmy jako jedyna organizacja z Warszawy.

fot. Krewcy Legioniści



Niezmiernie jest nam miło, iż nasze dotychczasowe działania w zakresie honorowego krwiodawstwa zostały dostrzeżone i docenione.

Ta nagroda jest dla wszystkich krwiodawców - kibiców i sympatyków Legii Warszawa, którzy biorą udział w naszych akcjach oraz pomagają w ich organizacji.

Serdecznie dziękujemy Narodowemu Centrum Krwi i RCKiK w Warszawie za takie olbrzymie wyróżnienie.

Krewcy Legioniści

fot. Krewcy Legioniści



fot. Krewcy Legioniści

