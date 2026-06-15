Zaszczytne wyróżnienie dla Krewkich Legionistów

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew, moje życie”, realizowaną w latach 2021-2026 przez Narodowe Centrum Krwi.
Wydarzenie to stanowi zwieńczenie sześcioletnich działań prowadzonych w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.
Podczas uroczystości zaprezentowano kluczowe efekty kampanii. W wydarzeniu wzięło udział kierownictwo Ministerstwa Zdrowia oraz licznie zaproszeni goście honorowi.
Głównym punktem programu było oficjalne uhonorowanie osób i instytucji, które w latach 2021–2026 w sposób szczególny zaangażowały się w realizację celów kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo w Polsce.
Podczas gali wręczone zostały statuetki w kilku kategoriach:
- Szkoła zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Uczelnia zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Jednostki ochrony zdrowia zaangażowane w działania honorowego krwiodawstwa
- Pracodawca / Przedsiębiorca zaangażowany w działania honorowego krwiodawstwa
- Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa
- Ludzie zaangażowani w honorowe krwiodawstwo
Ponadto przyznano również statuetki specjalne za szczególne zaangażowanie w promocję tej szczytnej idei.
Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że w kategorii Instytucja zaangażowana w działania honorowego krwiodawstwa statuetkę otrzymał Klub HDK PCK "Krewcy Legioniści". Warto podkreślić, iż wyróżnienie w tej kategorii otrzymaliśmy jako jedyna organizacja z Warszawy.
Niezmiernie jest nam miło, iż nasze dotychczasowe działania w zakresie honorowego krwiodawstwa zostały dostrzeżone i docenione.
Ta nagroda jest dla wszystkich krwiodawców - kibiców i sympatyków Legii Warszawa, którzy biorą udział w naszych akcjach oraz pomagają w ich organizacji.
Serdecznie dziękujemy Narodowemu Centrum Krwi i RCKiK w Warszawie za takie olbrzymie wyróżnienie.
Krewcy Legioniści