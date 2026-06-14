Półkolonie sportowe z Legia Fight Club

Tego lata Legia Fight Club przygotowała wyjątkową ofertę półkolonii sportowych dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. To propozycja dla młodych warszawiaków, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, poznać nowe dyscypliny sportowe i przeżyć niezapomnianą przygodę pod okiem doświadczonych trenerów.
Legia Fight Club od lat rozwija sporty walki i szkoli dzieci oraz młodzież przy Łazienkowskiej 6A w Warszawie, oferując profesjonalne warunki treningowe i zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Półkolonie mają charakter ogólnorozwojowy, a ich program został wzbogacony o elementy sportów walki. Uczestnicy będą mogli poznać podstawy:
- kickboxingu,
- boksu,
- judo,
- zapasów
- oraz uczestniczyć w zajęciach sprawnościowo-ogólnorozwojowych.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, którzy dbają nie tylko o rozwój sprawności fizycznej, ale także o kształtowanie takich cech jak dyscyplina, szacunek, współpraca i pewność siebie. Są to wartości, które od początku działalności przyświecają Legia Fight Club.
Terminy turnusów
Organizatorzy przygotowali sześć wakacyjnych turnusów:
- 6–10 lipca
- 13–17 lipca
- 20–24 lipca
- 27–31 lipca
- 3–7 sierpnia
- 25–28 sierpnia
Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 7:30–17:00, co pozwala rodzicom pogodzić wakacyjną aktywność dzieci z obowiązkami zawodowymi.
Co zawiera cena?
Koszt jednego turnusu wynosi 899 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
- zwiedzanie stadionu i muzeum Stadion Legii Warszawa,
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
- drugie śniadanie, lunch oraz obiad
- wycieczkę tematyczną realizowaną w trakcie turnusu,
- codzienne zajęcia sportowe pod opieką trenerów.
To kompleksowa oferta łącząca aktywność fizyczną, edukację oraz wakacyjną integrację z rówieśnikami.
Wakacje w duchu Legii
Półkolonie organizowane przez Legia Fight Club to propozycja dla rodziców, którzy szukają wartościowego sposobu na zagospodarowanie wakacyjnego czasu swoich dzieci. Połączenie sportu, zabawy, edukacji i atrakcji sprawia, że uczestnicy mogą liczyć na tydzień pełen emocji, nowych znajomości i niezapomnianych wspomnień.
Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie klubu przy ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie oraz pod numerem telefonu 22 529 87 24, bądź pod adresem e-mail: biuro@lfc.waw.pl.