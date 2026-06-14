Półkolonie sportowe z Legia Fight Club

fot. Legia Fight Club
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Tego lata Legia Fight Club przygotowała wyjątkową ofertę półkolonii sportowych dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. To propozycja dla młodych warszawiaków, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, poznać nowe dyscypliny sportowe i przeżyć niezapomnianą przygodę pod okiem doświadczonych trenerów.

REKLAMA

Legia Fight Club od lat rozwija sporty walki i szkoli dzieci oraz młodzież przy Łazienkowskiej 6A w Warszawie, oferując profesjonalne warunki treningowe i zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Półkolonie mają charakter ogólnorozwojowy, a ich program został wzbogacony o elementy sportów walki. Uczestnicy będą mogli poznać podstawy:
- kickboxingu,
- boksu,
- judo,
- zapasów
- oraz uczestniczyć w zajęciach sprawnościowo-ogólnorozwojowych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, którzy dbają nie tylko o rozwój sprawności fizycznej, ale także o kształtowanie takich cech jak dyscyplina, szacunek, współpraca i pewność siebie. Są to wartości, które od początku działalności przyświecają Legia Fight Club.

 

Terminy turnusów

Organizatorzy przygotowali sześć wakacyjnych turnusów:
- 6–10 lipca
- 13–17 lipca
- 20–24 lipca
- 27–31 lipca
- 3–7 sierpnia
- 25–28 sierpnia

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 7:30–17:00, co pozwala rodzicom pogodzić wakacyjną aktywność dzieci z obowiązkami zawodowymi.

Co zawiera cena?

Koszt jednego turnusu wynosi 899 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
- zwiedzanie stadionu i muzeum Stadion Legii Warszawa,
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
- drugie śniadanie, lunch oraz obiad
- wycieczkę tematyczną realizowaną w trakcie turnusu,
- codzienne zajęcia sportowe pod opieką trenerów.

To kompleksowa oferta łącząca aktywność fizyczną, edukację oraz wakacyjną integrację z rówieśnikami.

Wakacje w duchu Legii

Półkolonie organizowane przez Legia Fight Club to propozycja dla rodziców, którzy szukają wartościowego sposobu na zagospodarowanie wakacyjnego czasu swoich dzieci. Połączenie sportu, zabawy, edukacji i atrakcji sprawia, że uczestnicy mogą liczyć na tydzień pełen emocji, nowych znajomości i niezapomnianych wspomnień.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie klubu przy ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie oraz pod numerem telefonu 22 529 87 24, bądź pod adresem e-mail: biuro@lfc.waw.pl.

Legia Fight Club LFC plakat półkolonie
fot. Legia Fight Club


Legia Fight Club LFC
fot. Legia Fight Club


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.