Półkolonie sportowe z Legia Fight Club

Tego lata Legia Fight Club przygotowała wyjątkową ofertę półkolonii sportowych dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. To propozycja dla młodych warszawiaków, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, poznać nowe dyscypliny sportowe i przeżyć niezapomnianą przygodę pod okiem doświadczonych trenerów.

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Legia Fight Club od lat rozwija sporty walki i szkoli dzieci oraz młodzież przy Łazienkowskiej 6A w Warszawie, oferując profesjonalne warunki treningowe i zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Półkolonie mają charakter ogólnorozwojowy, a ich program został wzbogacony o elementy sportów walki. Uczestnicy będą mogli poznać podstawy:

- kickboxingu,

- boksu,

- judo,

- zapasów

- oraz uczestniczyć w zajęciach sprawnościowo-ogólnorozwojowych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, którzy dbają nie tylko o rozwój sprawności fizycznej, ale także o kształtowanie takich cech jak dyscyplina, szacunek, współpraca i pewność siebie. Są to wartości, które od początku działalności przyświecają Legia Fight Club.





Terminy turnusów



Organizatorzy przygotowali sześć wakacyjnych turnusów:

- 6–10 lipca

- 13–17 lipca

- 20–24 lipca

- 27–31 lipca

- 3–7 sierpnia

- 25–28 sierpnia

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 7:30–17:00, co pozwala rodzicom pogodzić wakacyjną aktywność dzieci z obowiązkami zawodowymi.

Co zawiera cena?

Koszt jednego turnusu wynosi 899 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

- zwiedzanie stadionu i muzeum Stadion Legii Warszawa,

- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,

- drugie śniadanie, lunch oraz obiad

- wycieczkę tematyczną realizowaną w trakcie turnusu,

- codzienne zajęcia sportowe pod opieką trenerów.

To kompleksowa oferta łącząca aktywność fizyczną, edukację oraz wakacyjną integrację z rówieśnikami.

Wakacje w duchu Legii

Półkolonie organizowane przez Legia Fight Club to propozycja dla rodziców, którzy szukają wartościowego sposobu na zagospodarowanie wakacyjnego czasu swoich dzieci. Połączenie sportu, zabawy, edukacji i atrakcji sprawia, że uczestnicy mogą liczyć na tydzień pełen emocji, nowych znajomości i niezapomnianych wspomnień.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie klubu przy ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie oraz pod numerem telefonu 22 529 87 24, bądź pod adresem e-mail: biuro@lfc.waw.pl.

fot. Legia Fight Club