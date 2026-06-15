Sparing z Radomiakiem

Radomiak Radom poinformował, że 14 lipca rozegra mecz sparingowy z Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w Legia Training Center.
Plan przygotowań Legii Warszawa do sezonu 2026/27:
20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center
26.06 - 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach (centrum treningowe adidas)
27.06 sparing: Legia Warszawa – FC Bayern Monachium U23
02.07 g. 17:00 sparing: Legia Warszawa – 1.FC Nürnberg U23
03.07 powrót z obozu
06/07.07 - sparing
10.07 - sparing: Legia Warszawa – FK AS Trencin (Słowacja)
14.07 - sparing: Legia Warszawa - Radomiak Radom
18.07 - dwa sparingi - Aris Limassol