Sparing z Radomiakiem

20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center 26.06 - 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach (centrum treningowe adidas) 27.06 sparing: Legia Warszawa – FC Bayern Monachium U23 02.07 g. 17:00 sparing: Legia Warszawa – 1.FC Nürnberg U23 03.07 powrót z obozu 06/07.07 - sparing 10.07 - sparing: Legia Warszawa – FK AS Trencin (Słowacja) 14.07 - sparing: Legia Warszawa - Radomiak Radom 18.07 - dwa sparingi - Aris Limassol

Radomiak Radom poinformował, że 14 lipca rozegra mecz sparingowy z Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w Legia Training Center.

Komentarze (3)

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R17 - 1 godzinę temu, *.koszykowa.pl Wisła w tym samym czasie zagra z Wrexham. A my po raz enty zagramy i to w LTC. odpowiedz

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 52 minuty temu, *.otenet.gr @R17: a Izolator Boguchwała zagra z Naprzód Rydułtowy 🙂 tylko co to ma do rzeczy odpowiedz

Chudy Grubas - 50 minut temu, *.play-internet.pl @R17:

A czego w ltc brakuje aby zagrać wartościowy sparing przygotowujący do sezonu? odpowiedz

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