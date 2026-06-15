Squash

Legionistki na podium w Italian Junior Open

2026-06-15 | Anna Jakubiec na najwyższym stopniu podium | fot. Legia Squash
Bodziach
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W Riccione we Włoszech rozegrany został międzynarodowy turniej Italian Junior Open 2026 w squasha, w którym z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy Legii. Anna Jakubiec zdobyła złoty medal w kat. U-17. Anna Tarasova wywalczyła brąz w kat. U-19. Niezwykle blisko strefy medalowej był Szymon Cienciała, który w kat. U-15 skończył na miejscu czwartym.

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Karol Krzywina był 11. w U-19, a Cyprian Cienciała w U-13 zajął miejsca 31/32.

Wyniki legionistów:
U-13:
Cyprian Cienciała - Jad Naimat (Jordania) 0-3 (2-11, 0-11, 1-11)
Cyprian Cienciała - Simeon Harizanov (Bułgaria) 0-3 (3-11, 5-11, 2-11)
Cyprian Cienciała - Fidel Pavon Rodriguez (Szwajcaria) 0-3 (1-11, 6-11, 3-11)

U-15:
Szymon Cienciała - Edvinas Vertelis (Litwa) 3-0 (11-4, 11-1, 11-1)
Szymon Cienciała - Noam Dror (Izrael) 3-0 (11-2, 11-5, 11-5)
Szymon Cienciała - Spas Ibrisimov (Bułgaria) 3-1 (7-11, 11-3, 11-6, 11-6)
1/2 finału: Szymon Cienciała - Akos Lorinczi (Węgry) 2-3 (11-9, 5-11, 8-11, 11-5, 6-11)
O 3. miejsce: Szymon Cienciała - Kylen Calder (Anglia) 0-3 (1-11, 5-11, 5-11)

U-17:
Anna Jakubiec - Audrey Purcell (USA) 3-0 (11-7, 11-3, 11-2)
Anna Jakubiec - Aleksandra Babii (Ukraina) 3-0 (11-5, 11-4, 11-6)
1/2 finału: Anna Jakubiec - Beatrice Avolio (Włochy) 3-0 (11-5, 11-9, 11-7)
Finał: Anna Jakubiec - Denisa Otahalova (Czechy) 3-1 (7-11, 11-5, 11-7, 11-8)

U-19:
Anna Tarasova - Chiara Lang (Niemcy) 3-0 (16-14, 11-7, 12-10)
Anna Tarasova - Jocelyn Lydall (Malta) 3-0 (11-2, 11-7, 11-4)
1/2 finału: Anna Tarasova - Sandy Hassan (Egipt) 0-3 (5-11, 9-11, 7-11)
O 3. miejsce: Anna Tarasova - Emma Peteva (Bułgaria) 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)


Karol Krzywina - Marcell Matuszka (Węgry) 3-0 (11-9, 11-3, 12-10)
Karol Krzywina - Levin Russli (Szwajcaria) 1-3 (9-11, 11-7, 6-11, 8-11)
Karol Krzywina - Mika Von Aesch (Szwajcaria) 0-3 (7-11, 5-11, 10-12)
Karol Krzywina - Benjamin Vida (Węgry) 3-2 (8-11, 11-8, 11-0, 7-11, 11-8)


Anna Jakubiec
fot. Legia Squash
Anna Tarasova
fot. Legia Squash
Szymon Cienciała
fot. Legia Squash


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