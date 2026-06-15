Legionistki na podium w Italian Junior Open

W Riccione we Włoszech rozegrany został międzynarodowy turniej Italian Junior Open 2026 w squasha, w którym z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy Legii. Anna Jakubiec zdobyła złoty medal w kat. U-17. Anna Tarasova wywalczyła brąz w kat. U-19. Niezwykle blisko strefy medalowej był Szymon Cienciała, który w kat. U-15 skończył na miejscu czwartym.

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Karol Krzywina był 11. w U-19, a Cyprian Cienciała w U-13 zajął miejsca 31/32.

Wyniki legionistów:

U-13:

Cyprian Cienciała - Jad Naimat (Jordania) 0-3 (2-11, 0-11, 1-11)

Cyprian Cienciała - Simeon Harizanov (Bułgaria) 0-3 (3-11, 5-11, 2-11)

Cyprian Cienciała - Fidel Pavon Rodriguez (Szwajcaria) 0-3 (1-11, 6-11, 3-11)

U-15:

Szymon Cienciała - Edvinas Vertelis (Litwa) 3-0 (11-4, 11-1, 11-1)

Szymon Cienciała - Noam Dror (Izrael) 3-0 (11-2, 11-5, 11-5)

Szymon Cienciała - Spas Ibrisimov (Bułgaria) 3-1 (7-11, 11-3, 11-6, 11-6)

1/2 finału: Szymon Cienciała - Akos Lorinczi (Węgry) 2-3 (11-9, 5-11, 8-11, 11-5, 6-11)

O 3. miejsce: Szymon Cienciała - Kylen Calder (Anglia) 0-3 (1-11, 5-11, 5-11)

U-17:

Anna Jakubiec - Audrey Purcell (USA) 3-0 (11-7, 11-3, 11-2)

Anna Jakubiec - Aleksandra Babii (Ukraina) 3-0 (11-5, 11-4, 11-6)

1/2 finału: Anna Jakubiec - Beatrice Avolio (Włochy) 3-0 (11-5, 11-9, 11-7)

Finał: Anna Jakubiec - Denisa Otahalova (Czechy) 3-1 (7-11, 11-5, 11-7, 11-8)

U-19:

Anna Tarasova - Chiara Lang (Niemcy) 3-0 (16-14, 11-7, 12-10)

Anna Tarasova - Jocelyn Lydall (Malta) 3-0 (11-2, 11-7, 11-4)

1/2 finału: Anna Tarasova - Sandy Hassan (Egipt) 0-3 (5-11, 9-11, 7-11)

O 3. miejsce: Anna Tarasova - Emma Peteva (Bułgaria) 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)





Karol Krzywina - Marcell Matuszka (Węgry) 3-0 (11-9, 11-3, 12-10)

Karol Krzywina - Levin Russli (Szwajcaria) 1-3 (9-11, 11-7, 6-11, 8-11)

Karol Krzywina - Mika Von Aesch (Szwajcaria) 0-3 (7-11, 5-11, 10-12)

Karol Krzywina - Benjamin Vida (Węgry) 3-2 (8-11, 11-8, 11-0, 7-11, 11-8)