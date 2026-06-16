16-17.06: Rozkład jazdy

W środę o 20:15 w hali na Bemowie rozegrany zostanie piąty mecz finałowy mistrzostw Polski w kosza - Legia podejmować będzie Zastal. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1. Tymczasem w Chinach pięściarz Legii, Bartłomiej Rośkowicz bierze udział w zawodach Pucharu Świata. Dziś stoczy pierwszą walkę w kat. -65kg z Włochem, Divine Fiore.
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Rozkład jazdy:
17.06 g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
Młodzież:
17.06 g. 17:00 Legia U8 - Hutnik Huta Mińska '18 [ul. Łazienkowska 3]
17.06 g. 19:00 SKS Futgol Warszawa '14 - Legia II U11/U12 [Blizne Łaszczyńskiego, ul. Przyszłości 4]
17.06 g. 19:00 Legia LSS U18 - STF Champion W-wa U18 [LTC 6]
17.06 g. 20:00 Legia U16 - Znicz Pruszków U17 [LTC7]