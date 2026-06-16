16-17.06: Rozkład jazdy

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach i Raffi
Legionisci.com Legionisci.com

W środę o 20:15 w hali na Bemowie rozegrany zostanie piąty mecz finałowy mistrzostw Polski w kosza - Legia podejmować będzie Zastal. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1. Tymczasem w Chinach pięściarz Legii, Bartłomiej Rośkowicz bierze udział w zawodach Pucharu Świata. Dziś stoczy pierwszą walkę w kat. -65kg z Włochem, Divine Fiore.

REKLAMA

Rozkład jazdy:
17.06 g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Młodzież:

17.06 g. 17:00 Legia U8 - Hutnik Huta Mińska '18 [ul. Łazienkowska 3]
17.06 g. 19:00 SKS Futgol Warszawa '14 - Legia II U11/U12 [Blizne Łaszczyńskiego, ul. Przyszłości 4]
17.06 g. 19:00 Legia LSS U18 - STF Champion W-wa U18 [LTC 6]
17.06 g. 20:00 Legia U16 - Znicz Pruszków U17 [LTC7]



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.