16-17.06: Rozkład jazdy

W środę o 20:15 w hali na Bemowie rozegrany zostanie piąty mecz finałowy mistrzostw Polski w kosza - Legia podejmować będzie Zastal. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1. Tymczasem w Chinach pięściarz Legii, Bartłomiej Rośkowicz bierze udział w zawodach Pucharu Świata. Dziś stoczy pierwszą walkę w kat. -65kg z Włochem, Divine Fiore.

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