Dwie drużyny Legii na podium Basketmanii w Łodzi

W ostatni weekend w Łodzi rozegrany został dobrze obsadzony turniej koszykówki 3x3, znany jako Basketmania. W zawodach wystąpiły dwie drużyny Legii Lotto. Zarówno męska, jak i kobieca ekipa Legii zakoczyła rywalizację turnieju prestiżowego cyklu 3x3 Quest na drugim miejscu.

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Męska ekipa Legii Lotto 3x3 zagrała w składzie: Michał Wojtyński, Marcin Zarzeczny, Aleksander Lewandowski, Patryk Wilk. Legioniści w fazie grupowej wygrali cztery spotkania, w półfinale po zaciętym meczu pokonali Polonię 17:16, a w nie mniej zaciętym finale, ulegli Isetii 20:21.

Legia Lotto - wegetbuckets 3x3 20:9

Legia Lotto - PKS Basket 21:17

Legia Lotto - AuRoom Zastal 3x3 Zielona Góra 16:8

Legia Lotto - Hutnicze Wilki Wawa 22:15

1/2 finału: Legia Lotto - KKS Polonia 3x3 17:16

Finał: Legia Lotto - Isetia Warszawa 20:21

Kobieca drużyna Legii Lotto 3x3 zagrała w składzie: Aleksandra Zmierczak, Barbara Lubaszka, Laura Weber, Nicola Batura. Legionistki w fazie grupowej wygrały wszystkie mecze, w jednym potrzebując dogrywki do ostatecznego rozstrzygnięcia. W półfinale z PTK Grot padł niski wynik jak na tę dyscyplinę 13:11, ale ten dawał awans Legii do finału. W nim niestety legionistki, podobnie jak męska ekipa, przegrali z Isetią (16:21).

Legia Lotto - PAKA Team 16:6

Legia Lotto - DS Ursus 19:15

Legia Lotto - Ogóry 16:2

Legia Lotto - Kozy pd. 18:17

1/2 finału: Legia Lotto - PTK Grot F&F P-ce 13:11

Finał: Legia Lotto - Isetia 16:21