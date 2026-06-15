"Polfa nie dla Polonii" - kibice Legii przyłączają się do protestu Escoli

We wtorek, 16 czerwca będzie miał protest Escoli Varsovia zaniepokojonych informacjami nt. możliwości podkupienia terenów, na których od lat Akademia Piłkarska Escola szkoli młodzież, przez właściciela Polonii Warszawa. Kibice Legii Warszawa, którym leży na sercu rozwój sportowy warszawskiej młodzieży, zamierzają czynnie wspierać protestujących przedstawicieli Escoli.

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"Jako środowisko kibiców Legii Warszawa wyrażamy poparcie dla Akademii Escola Varsovia oraz stanowczy sprzeciw wobec działań prowadzących do przejęcia przez Polonię Warszawa centrum piłkarskiego na Tarchominie przy ul. Fleminga 2.

Teren, którego dotyczy sprawa, jest gruntem należącym do TZF Polfa S.A., będącej spółką Skarbu Państwa i pozostaje od lat w dzierżawie Akademii Escola Varsovia, która istotnie przyczynia się do rozwoju piłki nożnej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży na wysokim w skali kraju poziomie. Escola samodzielnie przy pomocy swojej społeczności wybudowała w tym miejscu infrastrukturę sportową. Umowa dzierżawy dobiega końca z dniem 30 czerwca 2026r. Z tego tytułu Escola Varsovia otrzymała z Ministerstwa Aktywów Państwowych propozycję umożliwiającą skorzystanie z prawa pierwokupu gruntu, na co Akademia przystała.





Mimo to, TZF Polfa S.A. prowadzi rozmowy z Polonią Warszawa w celu sprzedaży zarówno gruntu jak i infrastruktury sportowej wybudowanej przez Escolę.

Powód jest prosty, TZF Polfa sprzeda Polonii grunt oraz naniesienia za znacznie wyższą cenę, ponieważ Escola zapłaciłaby jedynie za grunt, a nie za boiska, które sama wybudowała. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość gruntu to 6.1 miliona zł, a naniesienia wypracowane przez Escolę to 13.1 miliona zł.

Jako środowisko kibiców Legii Warszawa nie wyrażamy na to zgody. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której blisko 900 dzieci i młodzieży zostanie pozbawionych bazy treningowej, a wypracowana przez lata infrastruktura zostanie przejęta i wykorzystana przez Polonię Warszawa. Oczekujemy decyzji gwarantujących dalsze, niezakłócone funkcjonowanie Akademii Escola Varsovia w dotychczasowej lokalizacji.

Kibice Legii Warszawa"

Godzina zbiórki: 16:30

Miejsce startu: Aleje Ujazdowskie 6 (przy kawiarni Rozdroże)

Trasa przemarszu: Wzdłuż Alei Ujazdowskich

Miejsce docelowe: naprzeciwko kancelarii Premiera (Al. Ujazdowskie 1/3)