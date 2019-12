Komentarze (3)

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl i super, Wawer fajne herby, ZP czytelnie, oby tak dalej! odpowiedz

Mietek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Bracia niestety te pi..y w środku nocy niszczą nam grafy. Na facebooku - polonia graffiti chwalą się tym. Trzeba wyłapać te szczury. Wesołych Swiat dla wszystkich kibiców Legii. odpowiedz

Zgred - 6 godzin temu, *.as9105.com Może vandale z zydzewa przyjadą zniszczyć? A nie sory już ich ktoś naprostowal w Sosnowcu odpowiedz

