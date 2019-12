29. urodziny Novikovasa

Dziś 29. urodziny obchodzi Arvydas Novikovas. Litwin do Legii trafił podczas ostatniego letniego okienka transferowego, a zadebiutował w bezbramkowo zremisowanym starciu z gibraltarskim Europa FC. Dotychczas "Ara" z "eLką" na piersi rozegrał 19 meczów w których zdobył cztery gole. W ostatnim czasie piłkarz przeszedł zabieg ablacji serca, jednak już wrócił do indywidualnych treningów. Z okazji urodzin Novikovasowi życzymy przede wszystkim zdrowia, szczęścia oraz wielu sukcesów z życiu sportowym i prywatnym.

Rozsądek - 3 godziny temu, *.plus.pl 100 lat chłopaku trzymaj się i wracaj do zdrowia! odpowiedz

jackie - 5 godzin temu, *.chello.pl Zdrówka Arvydas i samych sukcesów. :) odpowiedz

MK - 5 godzin temu, *.187.4 Zdrowia przede wszystkim odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.144.1 Kto kamień gotów rzucić, niechaj pierwszy złoży życzenia :D odpowiedz

