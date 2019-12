Na stadionach: Strefa podwyższonego ryzyka

Aż trzy z ośmiu meczów ostatniej kolejki rozegrano bez udziału kibiców gości. A w kolejnych tygodniach wcale nie będzie lepiej, bo Komisja Ligi nałożyła właśnie zakazy wyjazdowe na Lecha (za piro na meczu u siebie z ŁKS-em - dwa mecze), Śląsk (za piro na meczu u siebie z Legią - trzy mecze) oraz Legię (za piro na wyjeździe we Wrocławiu - jeden mecz). Ponadto spotkanie pokazywane w ogólnopolskiej telewizji pomiędzy Śląskiem i Lechem decyzją wojewody dolnośląskiego rozegrane zostało bez publiczności. Niestety, zakaz goni zakaz.



Jako ciekawostkę warto wspomnieć o wczorajszej decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która to ukarała rezerwy Legii za spotkanie Pucharu Polski rozgrywane w Ząbkach z Piastem Gliwice (w 1/8 finału PP). Za wulgarne okrzyki wznoszone pod adresem gliwiczan, fani Legii nie będą mogli się udać w zorganizowanej grupie na dwa wiosenne, wyjazdowe mecze swoich rezerw w III lidze.



Najliczniej na wyjazdach w ostatni weekend stawili się kibice Cracovii w Kielcach (nadkomplet) oraz lechiści w Białymstoku. Jako jedyni oprawę przygotowali wiślacy, którzy na meczu z Pogonią, zaprezentowali choreografię "Strefa podwyższonego ryzyka", nawiązującą do trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się ich klub.



Ekstraklasa:



Korona Kielce - Cracovia (800).

4,7 tys. widzów obejrzało spotkanie Korony z Cracovią, w tym liczna grupa kibiców gości. "Pasy" stawiły się w Kielcach w nadkomplecie, bardzo dobrze oflagowując sektor gości. Wraz z nimi Sandecja (53) z flagą. Wywiesili również transparent "Fanatyk - nie jest przestępcą", w nawiązaniu do problemów Spartaka Moskwa z zakazami.



Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (558).

Lechiści do Białegostoku pojechali pociągiem specjalnym w 558 osób, w tym Śląsk (6) i Stomil (2). W sektorze gości fani z Gdańska wywiesili dziewięć flag. Na trybunach niespełna 6 tys. widzów. Jagiellonia wywiesiła transparent ze wsparciem dla Spartaka Moskwa.



Legia Warszawa - Wisła Płock (400).

Przy Łazienkowskiej ponad 15 tys. fanów z dobrym dopingiem przez całe spotkanie. Na meczu zadebiutowała flaga fanklubu z Garwolina. Kibice z Płocka przyjechali autokarami w ok. 400 osób. W sektorze gości wywiesili 9 flag i jeden transparent. Prowadzili niezły doping przez cały mecz.



Piast Gliwice - ŁKS Łódź (300).

Słaba frekwencja na meczu z Gliwicach - poniżej czterech tys. widzów. Młyn Piasta również dość skromny. Łodzianie przyjechali na wyjazd do Gliwic w ok. 300 osób z ośmioma flagami, w tym jednym płótnem GKS-u Tychy.



Arka Gdynia - Zagłębie Lubin ().

Na meczu przyjaźni pojawiło się zaledwie 3,8 tys. widzów. Fani Zagłębia zajęli miejsca pośród gospodarzy. Arkowcy wywiesili transparent poświęcony swojemu bramkarzowi - "Ile to już razy ratowałeś nas w potrzebie. Pavels, królu - gdzie dzisiaj byłaby Arka bez ciebie?".



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (-).

Mecz rozegrano bez udziału publiczności ze względu na decyzję wojewody dolnośląskiego po meczu Śląska z Legią. Lechici już wcześniej mieli zakaz wyjazdowy na to spotkanie. Wrocławianie zebrali się pod swoim stadionem, skąd postanowili wspierać piłkarzy głośnym dopingiem.



Wisła Kraków - Pogoń Szczecin (-).

Portowcy z powodu zakazu wyjazdowego za pirotechnikę odpaloną w Gdyni do Krakowa pojechać nie mogli. Wiślacy zaprezentowali oprawę nawiązującą do trudnej sytuacji w jakiej kolejny raz znalazł się ich klub. Rozciągnęli mini sektorówkę podwieszaną do dachu stylizowaną na znak "IV liga", poniżej rozciągnęli transparent "Strefa podwyższonego ryzyka", a także odpalili czarne świece dymne, mające symbolizować czarne chmury, które zebrały się nad ich klubem. Na trybunach ponad 10,5 tys. widzów.



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (-).

Fani Górnika z powodu zakazu, do Bełchatowa na mecz z Rakowem pojechać nie mogli. Rakowa w młynie ponad 350 osób.





Wyjazd tygodnia: 800 kibiców Cracovii w Kielcach

Oprawa tygodnia: Choreo Wisły Kraków na meczu z Pogonią



