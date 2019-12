NSŚ: Derby Montevideo, Tirany i Genui

Środa, 18 grudnia 2019 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend rozegrano derbowe spotkania między innymi w Tiranie, Genui oraz Montevideo. W Albanii po raz pierwszy derby stolicy tego kraju, rozegrane zostały na nowym stadionie, który od niedawna służy również reprezentacji. Dzięki temu zwiększyła się frekwencja, ale trochę zmienił się dziki klimat, który do tej pory towarzyszył tym spotkaniom. "Tirona Fanatics" przygotowali skromną oprawę - transparent "You obey all the rules you miss all the fun", odpalili też świece dymne.



Konkretny pokaz pirotechniczny na derbowym meczu zaprezentowali ultrasi Genoi - fajerwerki strzalały aż miło i można spodziewać się, że we Włoszech nikt nie wpadnie na pomysł zamykania stadionu, jak to ostatnio uczynił wojewoda dolnośląski ze stadionem we Wrocławiu. Ponadto Genua zaprezentowała malowane sektorówki z wojskiem, murami obronnymi, transparent i folie aluminiowe. Sampdoria przygotowała flagi na kiju w barwach i sektorówki.



Na trybunach AS Saint-Etienne świętowano 20-lecie Avant Garde - trybuny, na której zasiadają Magic Fans. Do licznych opraw zaprezentowanych z tej okazji podczas meczu z PSG, przyłączyła się także przeciwległa trybuna za drugą bramką z ekipą Green Angels na czele. Na 100-lecie swojego klubu, oprawę przygotowali ultrasi Angers SCO. W Maroko niezwykle ciekawie było na trybunach podczas spotkania Wydadu Casablanka z FAR-em Rabat. "Winners" z kartoniadą, sektorówką i pokazem pirotechnicznym. Goście z Rabatu przyjechali w kilka tysięcy, prowadzili bardzo dobry doping i również zaprezentowali porządną dawkę piro.



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Genoa na derbach z Sampdorią:

























Sampdoria na wyjazdowym meczu z Genoą:











Partizani Tirana na derbach z KF Tirana:









KF Tirana na wyjazdowym meczu z Partizani:

















Penarol Montevideo na derbach z Nacionalem:

















Nacional Montevideo na derbach z Penarolem:













AS Saint-Etienne na meczu z PSG:



























PSG na wyjazdowym meczu z AS Saint-Etienne:







Wydad Casablanka na wyjazdowym meczu z Khouribga:









Raja Casablanka na meczu z Moghreb Tétouan:













Wydad Casablanka na meczu z FAR-em Rabat:























FAR Rabat na wyjazdowym meczu z Wydadem Casablanka:









River Plate Buenos Aires na meczu z Central Cordoba Mendoza:





Rapide Oued Zem na meczu z Rają Casablanka:





Raja Casablanka na wyjazdowym meczu z Rapide Oued Zem:





Levski Sofia na wyjazdowym meczu z Lokomotivem Płowdiw:











CSKA Sofia na meczu z Dunav Ruse:





Angers SCO na meczu z AS Monaco:













FC Zurich na wyjazdowym meczu z St. Gallen:





Banik Ostrawa na meczu ze Spartą Praga:









Sparta Praga na wyjazdowym meczu z Banikiem Ostrawa:





Sochaux na meczu z Grenoble:







Kocaelispor na meczu z Elazigsporem:





Poli Iasi na meczu z Gaz Metan Medias:





Crvena Zvezda Belgrad na meczu z Cukaricki Belgrad: