Najmłodsza Legia od wielu lat

Wtorek, 7 stycznia 2020 r. 17:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku sezonu 2017/18 prezes Dariusz Mioduski zapowiadał, że jednym z celów będzie odmłodzenie drużyny. Wówczas średni wiek grających zawodników wynosił 28 lat. - Średnia wieku zostanie obniżona, ale nigdy nie będzie na poziomie 22–23 lat. Chciałbym, by wynosiła 25,5 roku - mówił w 2017 roku właściciel Legii na łamach Przeglądu Sportowego.



W kolejnych okienkach transferowych obserwowaliśmy tendencję spadkową, a z najnowszej naszej analizy wynika, że te zapowiedzi zostały w zasadzie zrealizowane. Średnia wieku zawodników, którzy pojawili się na murawie we wszystkich meczach obecnego sezonu, wynosi 25,82 lat. Jest to najniższy wynik od sezonu 2010/11, w którym średnia wyniosła 24,79 lat. Jeszcze w rundzie wiosennej 2019 roku średnia ta wynosiła 26,35.



Średnie wieku drużyny Legii ze wszystkich meczów w sezonie (podstawowa "11" + zmiennicy):

2010/11 - 24,79 l.

2011/12 - 26,13 l.

2012/13 - 26,47 l.

2013/14 - 26,08 l.

2014/15 - 29,32 l.

2015/16 - 27,02 l.

2016/17 - 27,91 l.

2017/18 - 27,95 l.

2018/19 - 26,53 l.

2019/20 - 25,82 l.



Obecna drużyna pod względem rozkładu wieku graczy wydaje się być zbilansowana. Występy w 31 meczach jesiennych:

- zawodnicy poniżej 20 roku życia: 61

- zawodnicy pomiędzy 20-25 rokiem życia: 141

- zawodnicy pomiędzy 26-29 rokiem życia: 161

- zawodnicy powyżej 30 roku życia: 63



Najstarszą grupę zawodników tworzyli przede wszystkim Artur Jędrzejczyk (32 l.) i Igor Lewczuk (34 l.), którzy zagrali w sumie 50 razy z 63 występów trzydziestolatków. Ponadto na boisku pojawiali się: Tomasz Jodłowiec (33 l.) - 6 razy, Inaki Astiz (36 l.) - 4 razy, Radosław Cierzniak (36 l.) - 3 razy.



Na drugim biegunie są nastolatkowie, którzy w sumie pojawili się na placu gry 61 razy. Ponad 1/3 z tych występów wypracował Radosław Majecki (20 l.), który jako 19-latek zagrał 23 razy i 5 razy po swoich 20. urodzinach. W 16 spotkaniach zagrał natomiast Michał Karbownik (18 l.), a w 11 meczach oglądaliśmy 19-letniego wówczas Sandro Kulenovicia. 6 razy na placu gry pojawił się Mateusz Praszelik (18 l.), a 5 razy obejrzeliśmy Macieja Rosołka (18 l.).



W 22 z 31 meczów zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych obniżali średnią wieku drużyny. Najmłodszy skład zagrał w meczu z Rakowem Częstochowa (3-0, 1 września 2019) - wówczas średnia wieku zawodników z podstawowego składu oraz tych, którzy weszli z ławki rezerwowych wyniosła 24,57 lat. Z kolei najmłodsza pierwsza jedenastka wystąpiła w starciu z Pogonią Szczecin (1-2, 21 lipca 2019) i Lechią Gdańsk (1-2, 28 września 2019) - średnia 24,27 lat.



Mecz z najwyższą średnią wieku legionistów odbył się w Kielcach (2-1, 28 lipca): 27,19 lat wyjściowa jedenastka, 27.43 lat ze zmiennikami.