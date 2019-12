PLK

Start Lublin 79-84 Legia Warszawa

Niedziela, 29 grudnia 2019 r. 19:54 Woytek, źródło: Legionisci.com, legiakosz.com

W meczu 14. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Startem Lublin 84-79. Podopieczni Tanego Spaseva przełamali serię 9 porażek z rzędu i odnieśli trzecie trzecie zwycięstwo w tym sezonie, choć nadal zajmują ostatnie miejsce w tabeli PLK.



Legioniści zaczęli piątką: Kahlil Dukes, Filip Matczak, Michał Michalak, Keanu Pinder i Milan Milovanović. Warszawianie zaczęli spokojnie, aktywnie pod tablicami lecz mało skutecznie w ataku. Obie drużyny nie cieszyły się z często zdobywanych punktów, na półmetku pierwszej kwarty Start prowadził 12-5. Kilkuminutową serię bez punktu po stronie Legii zakończył Kahlil Dukes, ale tuż po tym, celnym rzutem z dystansu odpowiedział Kacper Borowski. Gospodarze zaczęli grać szybciej, prokurować błędy rywali, co przełożyło się na wynik – 24-14 dla Startu po pierwszej kwarcie.



Dobrze dla stołecznej ekipy zaczęła się druga partia meczu – spod kosza trafił Filip Matczak, a trzy punkty zdobył Keanu Pinder i straty zmniejszyły się o połowę. Dobra passa minęła po trzech minutach – lublinianie po chwilowym przestoju znów byli skuteczni i odbudowali pierwotną przewagę. W kolejnych minutach gra wyrównała się, gospodarze wciąż cieszyli się korzystnym wynikiem, ale legioniści dotrzymywali kroku rywalom. Końcówka pierwszej połowy to punkty Milana Milovanovicia, Michała Michalaka i wsad Jakuba Nizioła dzięki czemu podopieczni trenera Tane Spaseva przegrywali już tylko 33-37 i takim właśnie rezultatem zakończyła się ta część meczu.



Od dwóch trafień za trzy punkty drugą połowę zaczęła Legia, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 39-37. Kacper Borowski i Brynton Lemar błyskawicznie doprowadzili do remisu i znów na parkiecie zapanowała twarda walka punkt za punkt. Raz jeszcze Legia dwukrotnie cieszyła się z trafień z dystansu i przy jej prowadzeniu 52:46 trener Startu, David Dedek poprosił o przerwę. Po sześciu minutach gry po powrocie obu zespołów z szatni urazu nabawił się dobrze spisujący się tego dnia Jakub Nizioł, zdobywca 10 punktów. Ostatnie momenty trzeciej kwarty lepiej wykorzystali miejscowi, którzy po 30 minutach gry prowadzili 63-59.



Ostatnia kwarta spotkania zapowiadała się ekscytująco i choć lepiej zaczęli ją koszykarze Startu (punkty Laksy i Taylora), to raz jeszcze warszawianie rzucili się w pościg za rywalem. Najpierw Kahlil Dukes, a po kilkunastu sekundach Filip Matczak przymierzyli z dystansu i tablica świetlna pokazywała 68-65 dla Startu na sześć minut przed końcem meczu. Wkrótce był już remis, 72-72 i to Legia była w natarciu. Trwała wymiana ciosów - najlepiej odnalazł się w niej Michał Michalak, który dwa razy trafił zza łuku. Legia wygrywała 80-76 na 120 sekund przed końcem czwartej kwarty. Start zdobył trzy punkty z rzędu, zbliżył się do stołecznej drużyny na zaledwie punkt różnicy. Przerwa na żądanie trenera Tane Spaseva pozwoliła na ustalenie taktyki na ostanie akcje meczu. Nie zabrakło błędów i nerwów z obu stron. Celne rzuty wolne Milana Milovanovicia i nieudana akcja lublinian w odpowiedzi sprawiły, że legioniści cieszyli się z trzeciego w sezonie Energa Basket Ligi zwycięstwa.



PLK: Start Lublin 79-84 Legia Warszawa

Kwarty: 24-14, 13-19, 26-26, 16-25



Start Lublin [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

0. B. Lemar 19 (2)

25. M. Laksa 15 (3)

1. J. Taylor 14

29. T. Carter 13

13. K. Borowski 7 (1)

---

3. M. Dzieba 5

19. R. Szymański 4

2. D. Jeszke 2

6. J. Jarecki 0

16. G. Grochowski 0

7. B. Pleczar -

22. T. Pszczoła -



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 24 (6)

10. K. Dukes 18 (3)

8. F. Matczak 12 (2)

31. M. Milovanović 10

25. K. Pinder 5 (1)

---

77. J. Nizioł 10 (2)

84. P. Kuźkow 3 (1)

19. P. Nowerski 2

15. A. Linowski 0

33. J. Sadowski -



Komisarz: Maciej Kucharski

Sędziowie: Marcin Kowalski, Roman Putyra, Grzegorz Czajka



widzów: 2700



