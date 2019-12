Tańsze bilety na mecz Legii ze Śląskiem

W najbliższy czwartek o godzinie 20:40, koszykarze Legii rozegrają ostatnie w tym roku spotkanie ligowe przed własną publicznością. Legioniści podejmować będą drużynę Śląska Wrocław - beniaminka rozgrywek, ale na parkiecie zmierzą się dwa najbardziej utytułowane koszykarskie kluby w Polsce. Z tej okazji sekcja koszykówki Legii przygotowała promocyjne ceny biletów - te nabywać można za jedyne 10 złotych TUTAJ . Taka cena obowiązuje na wszystkie sektory, oprócz trybuny VIP. Spotkanie Legia - Śląsk rozegrane zostanie w hali Koło, przy ulicy Obozowej 60. Mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport Extra. W dniu meczu sprzedaż biletów będzie możliwa od godziny 19:00 w kasie biletowej przy wejściu do hali. Termin meczu: czwartek, 19 grudnia 2019 roku, g.20:30 Adres hali: ul. Obozowa 60 (Hala Koło) Ceny biletów: 10 złotych Transmisja: Polsat Sport Extra

kalbar idol - 22 godziny temu, *.vectranet.pl kościuk dominik tomczyk roimond odom r. miglinieks r.stelmachers k.marciulonis rafał bigus lata 92-03 długów nie było zapotrzebowanie siadło i sie rozpadło a pozniej pretensji sponsorskich do dzisiaj kto by nie chciał to była ekipa teraz marzenia i od nowa odpowiedz

jack32 - 17.12.2019 / 13:16, *.bosch.de jak sie nazywa ta czarnulka ze zdjęcia? odpowiedz

Locco Crocco - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @jack32: Asia :) odpowiedz

KAMIL - 17.12.2019 / 11:07, *.com.pl ZA DARMO BY BYŁO TO NIKT NIE PRZYJDZIE Z 'FANATYKÓW' , nawet jednego małego sektora nie można zapełnić by prowadzić w miarę solidny doping... odpowiedz

