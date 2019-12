Frekwencja: Lekkie odbicie

Komentarze (25)

Kalbar - 1 godzinę temu, *.chello.pl I to jest wstydliwy wynik dla kibiców Legii. Widać jak duża część olewa własną drużynę i nie przychodzi na stadion. A później płacz że Legia sprzedaje. odpowiedz

News ⚽️Legia - 9 godzin temu, *.02.net Jeśli w przerwie meczu te 15 minut w każdym domowym spotkaniu zagra Polska gwiazda muzyki rozrywkowej to stadion pełny ,jeden warunek muszá to być zespoły jak t love,lady pank,kombi,Rodowicz itd tylko Gwiazdy co lubiá Legie dadzà czasu! odpowiedz

Siwy(L) - 9 godzin temu, *.centertel.pl @News ⚽️Legia:



Ty idioto... odpowiedz

dino - 5 godzin temu, *.amazonaws.com @News ⚽️Legia:

Ja proponuje zespół Jarzębina te panie od Koko koko Euro spoko odpowiedz

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.204.70 @dino: Tylko kapele lub pokedyńcze gwiazdy co dopingujà Legie,bez sciemy zapełni sie stadion a ten siwy to sam jest idiotá.... odpowiedz

Przykre - 13 godzin temu, *.206.101 Mówi się , że na Legię przychodzi sporo ludu w innych miastach , że Legia robi polskim klubom frekwencję itd. . Martwi tylko fakt , że nie działa to na kibiców Legii . Że duża część przychodzi bardziej na rywala niż na samą Legię .Przykład gramy z Koroną np. w Sobotę myślę , że 15 tys. to przybliżona była by frekwencja na to spotkanie . Gramy w tym samym dniu tylko zamiast Korony jest Lech i nagle robi się cały stadion .



I to jest trochę chore , że nie chodzimy na Legię a na rywala z jakim Legia gra . odpowiedz

olew - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Żenująca frekwencja, żenujące tu wpisy, jesteśmy beznadziejni ! Żeby Warszawka ( dwumilionowa !!! ) nie mogła zapełnić małego stadionu, żeby nie wykupić 80% karnetów, a konkurencji jakby nie ma ... ( ile razy przeszkadzają koncerty Berlińczyków, Stonesów lub A.S.Mutter, czy Stinga). Nie zasługujemy na dobrą drużynę. To jest smutne. odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Jeśli będą wiosną grać jak obecnie myślę, że frekwencja również pójdzie w górę. Tylko ja trochę obawiam się tego, co nas czeka zimą. Żeby się przypadkiem nie okazało, że Vuko będzie musiał lepić od nowa. odpowiedz

Matołku - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: nie myśl bo ci to nie idzie !! odpowiedz

Arek - 17 godzin temu, *.tpnet.pl @Matołku: całe szczęście Tobie idzie. Pięknie się podpisałeś matołku. odpowiedz

?? - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: czytać ze zrozumieniem też nie potrafisz gamoniu? odpowiedz

Arek - 15 godzin temu, *.tpnet.pl @??: a czy Ty podpisać się potrafisz gamoniu? Uwielbiam takich napinaczy. odpowiedz

unti - 21 godzin temu, *.140.150 Ja byłem ...najgorzej chyba było na meczy z Koroną odpowiedz

Autor - 23 godziny temu, *.master.pl Lekkie odbicie to mam na widok tej kopaniny odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @Autor: autorzyno! To włóż łeb w kibel i spuść wodę. odpowiedz

Kiedys to bylo - 16 godzin temu, *.chello.pl @Autor: moj kolega w gimnazjum na poczatku lat 2000 potrafil wybekać pol abecadla oraz kawalek piosenki ulalala i love you bejbe odpowiedz

Maciej - 17.12.2019 / 12:35, *.supermedia.pl Na mecz z Rangers mówiło się, że wszystkie bilety wyprzedano. Tymczasem pojawiło się niecałe 27.000 w zeszłych latach gdy graliśmy z PSV, Borrusia czy Sportingiem ta frekwencja przekraczała grubo ponad 27k lub nawet 28k (PSV)

Czy w takim razie zwiększono strefę buforową czy co? odpowiedz

Matematyk amator - 22 godziny temu, *.chello.pl @Maciej: oszczednosci mordo, nie ma hajsu w kasie ;) odpowiedz

Kulturalny człowiek - 17.12.2019 / 11:33, *.chello.pl Kretynski pomysl z imieniem i nazwiskiem na krzesle, teraz bylyby niczym nagrobki, puste przy takiej frekwencji. Rozpędź sie ku...a jeden z drugim hulajnoga i przeskocz Wisłę, banda partaczy odpowiedz

KAMIL - 17.12.2019 / 11:05, *.com.pl frekwencja jednym słowem tragiczna a w tym sezonie ceny biletów OK ! odpowiedz

Podniosl mi cisnienie yebany - 17.12.2019 / 10:58, *.chello.pl Mioduch i Kucharski juz przygotowują wyprzedaż, na razie za nich mówi Citko i Piekarski, a oni palą jana, cichosza, naiwny manewr bo szybko odczytany. Do tego sa tak parszywie oblesni w tym calym przedstawieniu ze co rusz nowa morda w lozy pudla klaszcze lapami po golach jarka, a nigdy cwaniaczka nie bylo widać. Wyperdalaj loku na konstancin z kucharskim i z dala od Warszawy odpowiedz

csv - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Podniosl mi cisnienie yebany: ochłoń bo pierniczysz jak potłuczony. Żadnej wyprzedaży nie będzie. odpowiedz

Hehe - 17.12.2019 / 09:42, *.vectranet.pl Zaraz wyskoczy mioduski z nory i powie ze to efekt jego długofalowych wizji i projektów odpowiedz

dino - 17.12.2019 / 10:50, *.amazonaws.com @Hehe:

Albo że to wpływ digitalizacji i optymalizacji działań odpowiedz

Tomek Mokotów - 23 godziny temu, *.play-internet.pl @dino:

Korpoludziki mówią "optymalizacja istniejących procesów".

Słowo "działania" jest zbyt polskie.



Czasem musze maile sobie w pracy tłumaczyć z języka korpo na polski. odpowiedz

