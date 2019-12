Świąteczne paczki dla kombatantów Narodowego Podziemia

Ósmy rok z rzędu kibice Legii z grupy OFMC wzięli udział w akcji "Narodowe Podziemie - PamiętaMY". W jej ramach, w porozumieniu ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, legioniści odwiedzili żyjących jeszcze kombatantów i przekazali im przygotowane świąteczne paczki wraz z życzeniami od całej Legii z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.



"Każdy z Was, kto kupił w tym roku jedną z naszych koszulek lub szalik, przyczynił się do pojawienia na twarzach naszych Bohaterów uśmiechu i łez wzruszenia. Na ich wyraźną prośbę przekazujemy także i wam życzenia zdrowych, ciepłych i radosnych Świąt. A my przy okazji dziękujeMY za wsparcie i dalej polecamy się na przyszłość" - poinformowali OFMC.