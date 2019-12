Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. 13:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 1-1 w sparingu z Polonią Warszawa U19. Oba zespoły juniorów młodszych rozegrały sparingi z Widzewem (2003 i 2004), uzyskując wyniki 4-4 i 2-4. Legia U15 zajęła 3. miejsce na turnieju "9. Wichtel-Cup" w Wedel k. Hamburga. Legia U14 po pierwszym z dwóch turniejów eliminacyjnych do MP U14 w futsalu zajmuje 2. miejsce, dające awans do dalszej rundy. Gracze z roczników 2007 i 2008 pojechali do Wrocławia na serię sparingów, gdzie pokazali się z niezłej strony. Legia U11 rozegrała mecz towarzyski z Ząbkovią, a chłopcy z rocznika 2010 wzięli udział w turnieju Ursus Cup, odnosząc triumf w rywalizacji drużynowej i nie tylko.



Legia U18 1-1 (0-1) MKS Polonia Warszawa 01/2 U19

Gole:

0-1 5 min. Jakub Szymański

1-1 85 min. Jegor Macenko (głową, as. Jakub Kwiatkowski z rzutu rożnego)



Strzały (celne): Legia 5 (2) - Polonia 11 (6)



Legia: Kacper Tobiasz (Piotr Kołodziej [03] ng) - Dawid Barnowski (46' Jakub Kwiatkowski [03]), Jegor Macenko, Filip Szewczyk [03], Kacper Imiołek [03] - Jakub Czajkowski, Jerzy Munik (Kpt), Kacper Gościniarek (78' Dawid Barnowski), Patryk Pierzak [03], Aleksy Krasicki (46' Kamil rokosz) - gr. testowany

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



Legia U17 4-4 (3-2) Widzew Łódź 03

Gole:

1-0 6 min. Marcel Niesłuchowski (as. Ignacy Dawid)

2-0 17 min. Wiktor Kamiński (as. Ivan Vidošević)

2-1 42 min. Mateusz Gołda

2-2 43 min. Miłosz Wojtaszek

3-2 45 min. Wiktor Kamiński (as. Fryderyk Janaszek)

3-3 47 min. Mateusz Gołda (karny po faulu na nim samym)

3-4 61 min. Mateusz Gołda

4-4 83 min. Ivan Vidošević (as. Miłosz Pacek)



Strzały (celne): Legia 16 (10) - Widzew 10 (6)



Legia: Jakub Kowynia (Sebastian Krejer ng) - Marcel Krajewski [04], Patryk Bek [04], Tomasz Okulicki [04], Bartosz Dziemidowicz [04] - Ivan Vidošević, Sebastian Kieraś [04], Ignacy Dawid, Fryderyk Janaszek [04] Ż, Marcel Niesłuchowski (46' Miłosz Pacek), Wiktor Kamiński [04] (46' Filip Jurczak [04])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Piotr Ciołkowski



Legia U16 2-4 (0-3) Widzew Łódź 04

Gole:

0-1 3 min. Szymon Mirowski

0-2 6 min. Kamil Zadka

0-3 34 min. Filip Zawadzki

0-4 64 min. Jakub Ostrowski

1-4 67 min. Igor Strzałek (karny po faulu na Wiktorze Puciłowskim)

2-4 90 min. Wiktor Puciłowski (dob. strz. Tomasza Mazura)



Strzały (celne): Legia 14 (6) - Widzew 13 (7)



Legia: Jakub Mielcarz - Kacper Jakóbczyk (59' Tomasz Mazur), Kacper Wnorowski, Hubert Wierucki (79' Kacper Jakóbczyk), Wiktor Nowak - Wiktor Puciłowski [05], Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk [05], Igor Strzałek, Filip Borowski [05](kont., 15' Kacper Włoch) - gr. testowany

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Turniej "9. Wichtel-Cup" (U15)



Legioniści z rocznika 2005 wzięli udział w ciekawie obsadzonej imprezie odbywającej się na hali w miejscowości Wedel k. Hamburga. 11 zespołów z Niemiec i Polski (Legia, Pogoń Szczecin) grało ze sobą w systemie "każdy z każdym". Już po pierwszym dniu rywalizacji legioniści byli na podium, i niedzielne spotkania niewiele zmieniły. W rywalizacji triumfował 1. FC Magdeburg przed FC Sankt Pauli i Legią, która wyprzedziła m.in. Union Berlin, SV Paderborn i Bayer Leverkusen.



1. turniej eliminacyjny makroregionu II Mistrzostw Polski U14 w futsalu



Legia U14 7-7 (5-2) Junior Hurtap Łęczyca 05/6

Legia U14 16-0 Gatta Zduńska Wola 05/6

Legia U14 10-1 AZS UW Wilanów Warszawa 05/6

Legia U14 2-5 Bór Regut 05/6



Legia: Aleksander Mickielewicz - Roman Żuk, Kajetan Pysz, Jakub Żewłakow, Filip Rejczyk, Maciej Saletra, Tomasz Rojkowski, Rafał Boczoń, Piotr Zieliński, Karol Kosiorek

Trener: Dariusz Rolak



Festiwal gier Wrocław (U12 i U13):



Zagłębie Lubin 07 - Legia U13

Śląsk Wrocław 07 - Legia U13



Dolnośląski ZPN U12 - Legia U12

Śląsk Wrocław 08 - Legia U12



Legia U12: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09] - Vincent Ziętek [09], Norbert Merchel [09], Maciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Raul Bazler, Filip Nieckarz, gracz kl. partnerskiego, Daniel Wyrozumski, Daniel Foks, Adam Niewiadomski, Potr Bergiel [07], gr. testowany

Trenerzy: Rafał Klimkowski, Mateusz Majewski



Legia U11 - Ząbkovia Ząbki 09



Strzały (celne): Legia 23 (11) - Ząbkovia 10 (5)



Legia: Edo von Brandt-Etchemendigaray, Jan Rodak, Aleksander Badowski [10], Aleksander Marciniak, Piotr Bartnicki (Kpt), Piotr Komorowski [08], gr. klubu partnerskiego, Kacper Ziółkowski, gr. testowany, Borys Boryszewski, Wiktor Wach, Wiktor Milewski

Trenerzy: Sebastian Janusiński, Mateusz Legierski



Turniej "Ursus Cup" (rocznik 2010 i mł.):



Na koniec roku chłopcy z rocznika 2010, prowadzeni w niedzielę przez trenerów Łukasza Listwana i Mateusza Legierskiego, wzięli udział w turnieju organizowanym przez KS Ursus 2010. Legię reprezentowali: Tymon Płoszka (kpt), Oliwier Pruszyński, Filip Hołowiński oraz trzech graczy testowanych z Warszawy i Mazowsza, z klubów partnerskich i współpracujących z Legią. Osiem drużyn (Ursus I, Ursus II, AP Brychczy, Polonia Warszawa, AP Wilczki (Be a Star FA), SEMP, Legia, AP 11 Legionowo) podzielono na 2 grupy i już na samym początku nasi zawodnicy, niemający niemal żadnego kontaktu z halówką, trafili na wymagającego przeciwnika w postaci AP Wilczki. Kolejne spotkania, z SEMPem Ursynów i Ursusem II były ładnym, ale już nie tak zaciętym widowiskiem. W fazie finałowej Legia zmierzyła się najpierw z Ursusem I, a następnie z AP 11 Legionowo. Chłopcy z Legionowa bardzo skutecznie bronili dostępu do swojej bramki, wyprowadzili też kilka akcji ofensywnych, ale swoboda i szybkość młodych legionistów w operowaniu piłką nawet na hali i w grze 1 na 1 pozwoliła im na zaskoczenie drużyny przeciwnej, po akcjach Pruszyńskiego i Hołowińskiego. Główne trofeum przypadło zatem legionistom, a puchar dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał kapitan Legii Tymon Płoszka, który udanie idzie w ślady starszego brata, z powodzeniem występującego w roczniku 2007.



- mecze Legii U10:

Legia - AP Wilczki Be a Star



Legia - SEMP

Strzały (celne): Legia 21 (17) - SEMP 5 (3)



Legia - KS Ursus II

Strzały (celne): Legia 20 (14) - Ursus II 6 (3)



Legia - KS Ursus I



Legia - AP 11 Legionowo

Strzały (celne): Legia 13 (7) - AP "11" 5 (2)