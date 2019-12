Kahlil Dukes nowym koszykarzem Legii. Rozwiązany kontrakt z Finke

Koszykarska Legia przed kilkoma dniami rozwiązała za porozumiemiem stron kontrakt z Michaelem Finke - zawodnikiem grającym na pozycjach 4/5, który w obecnym sezonie rozegrał łącznie 21 meczów w barwach Legii, biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe i europucharów. Finke dość szybko znalazł nowy klub i trafił do estońskiego BC Kalev/Cramo z Tallina. Legia tymczasem w poniedziałek podpisała kontrakt z nowym rozgrywającym z USA, który powinien zadebiutować w czwartkowym meczu ze Śląskiem. Nowym graczem Legii został 24-letni Kahlil Dukes, mający za sobą występy w NCAA w Niagara Purple Eagles, a także jeden pełny sezon rozegrany w Europie. Dukes w rozgrywkach 2018/19 występował w rosyjskiej Superlidze 1 w BC Irkut Irkuck oraz Universitet-Yurga Surgut (łącznie 31 meczów), gdzie grał sporo i nieźle punktował (powyżej 21 punktów na mecz, a w obecnych rozgrywkach był graczem Hamburgu Towers, występującego w niemieckiej Bundeslidze. Na jesieni w drużynie z Hamburga, nowy gracz Legii rozegrał jedynie dwa mecze. W Legii po raz pierwszy trenował dzisiaj, a w czwartek powinien wystąpić po raz pierwszy w oficjalnym meczu naszej drużyny, która w hali Koło podejmować będzie Śląska Wrocław. Imię i nazwisko: Kahlil Dukes Data i miejsce urodzenia: 17 maja 1995 roku (24 lata), Hartfort, Connecticut (USA) Pozycja: rozgrywający / rzucający obrońca Wzrost: 183 cm Kluby: 2019/20 Hamburg Towers (Bundesliga) - 2 mecze, 29 min.,14 pkt. (śr. 7,0) 2018/19 Universitet-Yugra Surgut (Rosja, Superleague 1) - 16 meczów, 597 min. (śr. 37,3), 412 pkt. (śr. 25,8), 103 as. (śr. 6,4), 42/116 za 3 (36,2%) 2018/19 BC Irkut Irkuck (Rosja, Superleague 1) - 15 meczów, 449 min. (śr. 29,9), 338 pkt. (śr. 22,5), 61 as. (śr. 4,1), 32/86 za 3 (37,2%) 2017/18 Niagara Purple Eagles (NCAA) - 33 mecze, 1120 min. (śr. 33,9), 692 pkt (śr. 21,0), 108 as. (śr. 3,3), 95/228 za 3 (41,7%) 2016/17 Niagara Purple Eagles (NCAA) - 33 mecze, 1113 min. (śr. 33,7), 510 pkt. (śr. 15,5), 136 as. (śr. 4,1), 65/157 za 3 (41,4%) 2014/15 USC Trojans - 20 meczów, 144 min. (śr. 7,2), 41 pkt. (śr. 2,1), 8/19 za 3 (42,1%) 2013/14 USC Trojans - 19 meczów, 121 min. (śr. 6,4), 51 pkt. (śr. 2,7), 11/31 za 3 (35,5%) Michael Finke w Legii: Liczba meczów (suma, EBL+europuchary): 21 (11+10) Liczba punktów (suma, EBL+europuchary): 254 (125+129)

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lebaid - 17.12.2019 / 04:45, *.vectranet.pl Qrwa, albo ja czegoś nie rozumiem, albo ...

Jak oni mają wygrywać, jak prawie co tydzień jest jakaś zmiana personalna? Przecież to sport DRUŻYNOWY! Potrzeba zgrania. A Finke rzeczywiście teraz grał słabiej, ale na początku sezonu sądził pięknie trójeczki wyciągając jeszcze wysokich z pod kosza ... odpowiedz

Jan W. - 17.12.2019 / 08:34, *.net.pl @Lebaid:

Zgoda, ilość zmian jest przerażająca. nie ma możliwości aby ta drużyna wpadała w jakąś rutynę, gdy co kwartał oglądamy inny zespół. ale co do Finkiego... to gracz niesamowicie utalentowany w ataku, ale w obronie niestety bardzo słaby gracz. pod koszem, na wymianach picków, gubił pion i w rezultacie traciliśmy łatwo punkty. przeciwnicy dość szybko to ogarnęli i notorycznie grali na niego. nie da się bronić w 4 i wygrywać mecze. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.