Licytacje pamiątek od Dobrych Ludzi

Środa, 18 grudnia 2019 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie w ostatnim czasie zakończyli zbiórkę pieniędzy na legijny ambulans i w niedługim czasie ten zostanie przekazany do SPZOZ przy ulicy Mikołaja Kopernika. Aktualnie załatwiane są wszelkie formalności. Cały czas można wesprzeć Dobrych Ludzi, którzy od lat odnawiają Centrum Zdrowia Dziecka, między innymi poprzez zakup kalendarzy na rok 2020 (cena: 35 zł).



Legioniści wystawili na licytację koszulkę - replikę z kolekcji "Retro" z numerem 8 i nazwiskiem "Brychczy" z oryginalnym autografem Lucjana Brychczego oraz piłkę do siatkówki firmy Molten, z autografami wszystkich piłkarzy Legii z obecnej kadry. Obie aukcje zakończone zostaną w najbliższy czwartek około godziny 21.



Koszulka BRYCHCZY z autografem



Piłka do siatkówki z autografami piłkarzy Legii