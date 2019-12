Rezerwy Legii ukarane zakazem wyjazdowym

Komentarze (14)

olo - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Cel jasny, zakaz wejścia na K6, tylko dlaczego za mecz pucharowy zakaz wejścia na ligę odpowiedz

Bućko - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Hahahahahha co za przypadek :D Śmiechu warte... odpowiedz

jebac pzpn - 23 godziny temu, *.d1-online.com Nieodpowiednie czyli Jakie, smiech name sali

odpowiedz

Mundek - 17.12.2019 / 11:47, *.centertel.pl Przecież rezerwy Legii nigdy nigdzie nie jeżdżą.

Ale zakaz! Ja pierd....

To tak jakby głuchemu zakazano słuchać muzyki.

Ci ze związku to jednak debile. odpowiedz

śmieszek - 17.12.2019 / 10:38, *.net.pl Polonia ka .. .... ;) odpowiedz

News⚽️Legia - 17.12.2019 / 10:12, *.188.163 3421 na zakazie! odpowiedz

Hg - 20 godzin temu, *.chello.pl @News⚽️Legia: turet zamilcz odpowiedz

News,Cult and Frends Forever - 8 godzin temu, *.188.163 @Hg : paździochu zamilcz odpowiedz

normalny - 17.12.2019 / 09:20, *.clubnet.pl Kara jeszcze głupsza od zachowania "kibiców" Legii II Warszawa... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @normalny: Nie da się ukryć... odpowiedz

Sputnik 44 - 17.12.2019 / 08:54, *.t-mobile.pl A to sprytne ryje z KL... odpowiedz

Przypadek? - 17.12.2019 / 08:37, *.play-internet.pl Hahaha co za zbieg okoliczności, że akurat gramy wtedy z konfidentami. odpowiedz

FI(L)IP - 17.12.2019 / 08:33, *.amazonaws.com To się Polonii trafił ten zakaz jak ślepej kurze ziarno. Zupełny przypadek, że Legii dano zakaz wyjazdowy za bluzgi. odpowiedz

Szymon - 17.12.2019 / 07:58, *.t-mobile.pl Ha ha ha tego nie grali jeszcze odpowiedz

