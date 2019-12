Andre Martins trafi do MLS?

W weekend do Warszawy przyleciał agent Martinsa. Spekulowało się, że jego spotkanie z pomocnikiem poskutkuje podpisaniem nowej umowy przez piłkarza, lecz możliwe, że powód jego wizyty jest zgoła odmienny. Zdaniem "Janekx89", dobrze poinformowanego w realiach polskiej ekstraklasy, odejście Martinsa do USA jest bardzo realne.

Skoro rozgorzała dyskusja o MLS... Dziś dotarły do mnie wieści, że kilka klubów stamtąd ma duży apetyt na Andre Martinsa i chciałyby go już a najpóźniej latem. Ale z tego co słyszę Portugalczyk woli przedłużenie z Legią od Ameryki

Kontrakt Andre Martinsa z Legią wygasa w czerwcu 2020 roku. Nic dziwnego, że Portugalczyk budzi już teraz zainteresowanie na rynku transferowym. Wkrótce rozstrzygnie się, czy pomocnik podpisze nowy kontrakt ze stołecznym klubem, czy przyniesie się do jednego z klubów grających w Stanach Zjednoczonych. O zainteresowaniu Martinsem poinformował w poniedziałek Piotr Koźmiński z Super Expressu. Jego zdaniem, zawodnik na razie chętniej zapatruje się na pozostanie w Legii, a niewykluczone, że do tego nie będzie mu nawet przedłużenie umowy. W kontrakcie widnieje bowiem zapis gwarantujący Portugalczykowi automatyczne jego odnowienie po rozegraniu odpowiedniej ilości minut. O jakiej dokładnie liczbie jest mowa? Nie wiadomo, lecz Martins jako piłkarz wyjściowej jedenastki nie powinien mieć problemu ze spełnieniem wszelkich założeń.

kibic Legii od zawsze - 13 minut temu, *.chello.pl Takich "informacji" będzie się ukazywać dużo,zwłaszcza w przerwie ! Co będzie to się dopiero okaże.Moim zdaniem prezes kogoś sprzeda - w pierwszej kolejności mogą to być Niezgoda,Wieteska,Majecki.Oczywiście oprócz kilku takich,których klub chce się pozbyć!

Ale przyjdą nowi- może lepsi!!! Tak jest co roku! Teraz jest większa szansa,że nie kupią szrotu,jak za poprzednich trenerów,którzy ściągali swojaków! Przynajmniej mam taką nadzieję,bo Vukovicowi zależy na opinii a mniej na kasie!!!!

Ale Martinsa byłoby szkoda,trudno go zastąpić....trochę mi przypomina Surmę,Gola,Cmikiewicza! odpowiedz

Bro wwm - 53 minuty temu, *.chello.pl Sprzedać go za 2 banki i wziąć furmana.

Furman Polak i do tego trochę lepszy. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Jeśli w klubie realnie myślą o odzyskaniu tytułu MP (cel bliższy) i awansie do LE (w perspektywie) to trzon zespołu musi zostać zachowany. Jeśli odejdzie Martins, to absolutnie nikt inny już odejść nie powinien. Jednego zawodnika można jeszcze zastąpić (chociaż akurat Martinsa może być zastąpić trudno, np. Cafu już jest nieco innym typem zawodnika a przy tym jest nieco "elektryczny"), ale wyciągnięcie z tej drużyny 2-3 elementów sprawi, że znów będziemy w punkcie wyjścia.



Ponawiam pytanie, czy Mioduskiego stać na to, by w przerwie zimowej nie robić nic - czyli zachować aktualny stan posiadania?

odpowiedz

Szymon - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Pudel i wszystko odpowiedz

:D - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Szymon: dawaj kase i wszystko :D odpowiedz

Yeti - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Sprzedajcie połowę zespołu a będziemy mieć czwarty rok długofalowej wizji kudłatego czyli czwarty rok bez europucharów a i o mistrzostwo będzie trudno. Byle zarobić parę groszy i jakoś to będzie. odpowiedz

Xxc - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Martins swoje latka ma. Jak na nasza lige jest oki, ale tez bez przesady. W to miejsce moze udalo by sie sciagnac furmana - wszak wypad do rosjii taki pewny nie jest.

Za niezgode mile widziany powrot orlando sa (problemy w Belgii)

Kilka milionow w kasie będzie na kolejne transfery a spadku jakosci byc nie powinno odpowiedz

Jozin - 14 godzin temu, *.centertel.pl W okienku jest Majecki, Karbownik, Martins, Niezgoda 4 czołowych graczy. Znowu sprzedamy, ledwo wyciśniemy 2 miejsce i w le będzie wstyd. Początek ligi kilka przegranych zanim nowi się nauczą, znowu odbudowa i sprzedaż. Cykle 2-3 letnie generalnie biznes legii. Cel zarobić i nie ryzykować. Jak chcą kupować to trzeba oddać. Jak nie sprzedadzą to nasi w ligach europejskich nic nie pokażą i ich cena spadnie. Potrzebny jest mądrzejszy prezes który pragnie sukcesów. Miodkowi nie można zarzucić braku logiki.to nam się wydaje że jej nie ma. Ma tylko ma inne cele niż my chcielibyśmy. odpowiedz

riki tiki narkotyki - 14 godzin temu, *.chello.pl Ricky Martin XD

odpowiedz

Ciężka praca nie popłaca - 15 godzin temu, *.chello.pl Ja bym wyslal do tej ameryki samego mioduskiego, wiz juz nie trzeba, tylko ryzyko ze go cofną na lotnisku golodupca jak wezmie do siebie ze serio jest szopenem i bedzie go świrował, wtedy zorganizuja mu na bank lot nad kukulczym gniazdem, pogra se w basketa, powciska kit ze gral z obama, moze tam jakis biznes rozkreci, moze dobrobi sie hajsu i kupi sobie klub, najlepiej night club z disco polo w chicago, a sylwester kurla jak Kartofel w szczesliwego nowego Jorku. A w Warszawie odetchniemy odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 godzin temu, *.centertel.pl Martinsa moze spokojnie zastapic Legolas albo...Karbownik. Tylko trzeba pozyskac rownie dobrego lewego obronce. odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.179.238 @Leśny Dziadek: W składzie jest lewy obrońca.... ale strach go wystawiać :). odpowiedz

EdiSolo - 17 godzin temu, *.plus.pl Andre, don't leave ! ! ! odpowiedz

bronek49 - 18 godzin temu, *.chello.pl tez uważam że Martins nie jest taki dobry jak niektórzy uważają jego statystyki sa marne żadnej asysty ani gola ,za długo holuje piłkie i traci ją a że ma dużo celnych podań bo większość między obrońcami i bramkarzem i na jego pozycji można znalężc Polskich piłkarzy i nie będą gorsi odpowiedz

wojjaw. - 4 godziny temu, *.com.pl @bronek49: Brawo bronek ,ja też tak myślę.On się boi gry do przodu. odpowiedz

Lemiesz Grochów - 18 godzin temu, *.centertel.pl Jeśli Legia pozbywa się kluczowych zawodników to Vuko niema żadnego wpływu

na zbudowanie perspektywiczne drużyny.

A Baran szuka kasy . odpowiedz

Rozsądek - 18 godzin temu, *.chello.pl Jestem w szoku jak wielu uważa że Martins jest za slaby. Ogarnijcie się! To jest kluczowy zawodnik pierwszej 11. Prezes sam go nie sprzeda ku waszej żałobie chyba że Martins będzie chciał odejść lub kwota za transfer będzie bardzo bardzo dobra. Liczę i trzymam kciuki że Andre zostanie. odpowiedz

Loczek - 18 godzin temu, *.telkab.pl Co wy macie taka sra,czke...to jest zawodowy futbol przychodza, odchodza tak bedzie zawsze...w najlepszych klubach sa podkupowani zawodnicy... odpowiedz

gazza - 19 godzin temu, *.inetia.pl Jeden ze słabszych zawodników w dzisiejszym składzie Legii.

Odejście niewiele osłabi Legię. odpowiedz

ZDo(L)ny - 16 godzin temu, *.play-internet.pl @gazza: chyba jeden z najlepszych. Martins zostań !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Mioduski - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Sprzedać,wszystkich sprzedać! $$$! odpowiedz

Ktoś - 20 godzin temu, *.47.34 Ludzie-bądźcie realistami.

Dla prezesa liczy się tylko kasa-nie mistrzostwo, nie puchary tylko kasa

odpowiedz

Dej no dwa 3 zlote, ale chciales 2, ale daj 5! - 20 godzin temu, *.chello.pl @Ktoś: dokladnie, policzcie ile juz zarobil pudlowaty hohsztapler w tym roku zaczynajac od procentu z transferu Prijovica z paoku za 10mln euro.. Mistrza nie ma bo sie nie oplaca sam tak powiedzial nasz prezes. Napatrzyl sie na lecha ile to mozna zarobic na sprzedazy no i mu sie to spodobalo. odpowiedz

aaa - 18 godzin temu, *.chello.pl @Dej no dwa 3 zlote, ale chciales 2, ale daj 5!: Ależ ty głupi jesteś!!! Policz,ile kosztuje utrzymanie klubu,pensje piłkarzy ,utrzymanie stadionu,kary za kiboli,opłaty za dzierżawę itd. Wygląda na to,że na razie Mioduski na Legii się nie wzbogacił! odpowiedz

Krotko i na temat - 16 godzin temu, *.chello.pl @aaa: spier... odpowiedz

aaa - 16 godzin temu, *.chello.pl @Krotko i na temat: ty szybciej,palancie odpowiedz

MP(L)87 - 16 godzin temu, *.forcepoint.net @aaa: Jestes taki glupi czy tylko udajesz? Chlopie Legia ma przychody z dnia meczowego, od sponsorow oraz z praw telewizyjnych i do tego sprzedazy gadzetow i ty myslisz ze klub taki jak Legia nie jest w stanie sam sie utrzymac?? Wez rozbieg i walnij barana w sciane :D odpowiedz

aaa - 2 godziny temu, *.chello.pl @MP(L)87: zadam to samo pytanie - czy tylko udajesz głupiego? Nie wiesz,co piszesz czy nie myślisz? Nie pamiętasz ile klubów zbankrutowało,ilu bogatych sponsorów wycofało się z działalności?Myślisz,że Legia jest wyjątkiem? Pieniądze na utrzymanie klubu nie spadają z nieba,ktoś musi je dać! Wpływy z biletów .gadżetów czy praw telewizyjnych to tylko kilkadziesiąt procent potrzeb,reszta to sponsorzy, o których coraz trudniej!Dlatego nie wypisujcie głupot,jeśli wasza znajomość ekonomii ogranicza się do przeliczania tygodniówki od rodziców. odpowiedz

Wolfik - 22 minuty temu, *.179.238 @aaa: Tyle, że realia polskiej ekonomii sprowadzają się do jednego - tanio kupić, drogo sprzedać. A po drodze jest jeszcze cel sportowy, rozwój, jakaś strategia. Dlatego nie od dziś uważam, że mając tylko polskiego właściciela kroku do przodu nie zrobimy. Dreptanie w miejscu i kręcenie się w kółko - oto wizja obecnego właściciela. odpowiedz

MP(L)87 - 14 minut temu, *.virginm.net @aaa: Stary... kluby w polsce upadaja wlasnie przez takich prezesow ktorzy przez 5-10 lat nabijaja wlasne kieszenie np rozprzedawajac zawodnikow co okienko transferowe. Bo to jest biznesowy plan biznesmena... przestan zaczepiac tekstami typu HAJS OD RODZICOW. Po co prowokujesz? Ty masz chyba nie wiecej niz 20 lat i jedyna ekonomia jaka ogarniasz to butelki zwrotne w zabce... Legia to medialny hegemon chlopie tu sponsorzy bija sie o miejsce na koszulkach. Moze nie sa to QatarAirways czy jakis potentat paliwowy ale na pewno wspomniane wyzej przychody do klubu sa wystarczajace na jego dzialalnosc. Do tego masz zyski z ligi i ewntualnie za kwalifikacje z pucharow. Wiesz... spojrz na ostatni mecz z Rangers FC... Byli do jebniecia ale prezes chcial wypromowac Kulenovicia i z tego hajs do kieszonki ma dla siebie bo jakby ich pukneli to musialby wyplacac premie. To jest biznesmen i przyszedl tu tylko po hajs. Zero w nim pasji do futbolu... zbije fortune i spiertoli :) A tacy niwniacy jak Ty to dla niego zloto i woda na mlyn. Nie pier...ol juz jak poobijany i nie zaczepiaj glupimi tekstami udajac madrego. Zle trafiles. Pozdr ;) odpowiedz

M. - 21 godzin temu, *.com.pl Martins, Niezgoda, Karbownik, Majecki.

Zagraliśmy parę fajnych meczyków i może nam pół drużyny ubyć. Mam nadzieję, że nie spełni się czarny scenariusz i wiosną zobaczymy Legię w składzie zbliżonym do obecnego. odpowiedz

Roma - 17.12.2019 / 12:30, *.plus.pl Bez emocji - takich plotek będzie coraz więcej, nie spodziewałbym się tylko informacji o ofertach dla Novikovasa czy Gwilii, no może jeszcze paru innych. A co do Martinsa - moim zdaniem trudno byłoby znaleźć następcę na zbliżonym poziomie. Panie prezesie niech Pan nie podąża tą drogą. odpowiedz

zenek - 17.12.2019 / 12:27, *.mmc.com w tym klubie to się nikt nie uczy na błędach. Czekajcie k...a do czerwca z umową dla Martinsa i Cafu odpowiedz

geds - 17.12.2019 / 12:24, *.centertel.pl Niezgodę da się zastąpić, Martinsa bardzo, bardzo trudno. Musimy go mieć. Poza wszystkim ta drużyna przed pucharami musi mieć jakąś ciagłość + nieliczne wzmocnienia. Vuko nie może zimą budować od początku, a potem latem jeszcze raz od początku. odpowiedz

Po(L)ubiony - 19 godzin temu, *.chello.pl @geds: Najtrudniej zastąpić napastnika. Bez Niezgody, mistrzostwa nie będzie. Bez Karbownika czy Martinsa - też. odpowiedz

Grzesiek - 17.12.2019 / 12:21, *.centertel.pl Niestety zaciąg portugalski tak jak i chorwacki trzeba uznać za niepowodzenie. Z portugalskiego mamy Martinsa i cafu o reszcie nie wspominam. Cafu na obecną Legię jest ok ale Martins za słaby. Z chorwackiego veso i Antolicia. Do niedawna Antolicia to mega porazka. Veso za słaby na obecną Legię. Antolic w formie hmm kto wie.

Dla porównania z tymi zaciągania mamy niezgodę karbownika i wesołka którzy wciągają nosem te zaciągi . odpowiedz

JWR - 17.12.2019 / 13:05, *.centertel.pl @Grzesiek: Ja od Wszołka oczekiwałem więcej, za dużo niedokładności z jego strony. Veso jest niedoceniany bo ma więcej zadań defensywnych gdyż został zepchnięty przez właśnie Wszołka. Antolić podczas kontuzji Cafu gra jak z nut tylko wszyscy pamiętamy jak wyglądały jego występy na początku sezonu. Mam nadzieje że zarówno i dla Cafu i Antoli taka rywalizacja będzie dobra. odpowiedz

SCVV - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Grzesiek: Martins za słaby ??? O czym Ty piszesz ??? Masz jakiś kurs trenerski skończony lub wykształcenie związane z analizą gry ? Czy jak zwykle na wszystkim się znasz ? odpowiedz

:o - 23 godziny temu, *.master.pl @Grzesiek: z zaciągu kieleckiego mamy super "trenera" odpowiedz

haha - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @JWR: Wszołek jak przyszedł do Legii to poziomem gry wybijał się.. potrenował i poziom spadł. odpowiedz

guru43 - 23 godziny temu, *.orange.pl @Grzesiek: Martins za słaby? Jak się wiedzę o piłce bierze tylko z Fify, to pewnie może być dla ciebie za słaby.

Nie rozumiesz chyba za bardzo, że Martins i Cafu/Antolić, wykonują na boisku inne zadania i o ile Cafu dało się zastąpić Antoliciem, o tyle zastępcy dla Martinsa nie mamy. odpowiedz

obiektywny_1916 - 20 godzin temu, *.supermedia.pl @Grzesiek: martins dobrze kreuje grę, potrafi wejść przed zawodnika, przeciąć podanie i jest to jeden z nielicznych zawodnikow, ktorzy utrzymuja staly dobry poziom. Jedynie czego mu brakuje to statystyk, jednak wazne jest dobro druzyny a nie pojedyncze liczby odpowiedz

Yorick - 20 godzin temu, *.54.132 @Grzesiek:

Vesovic jest Czarnogórcem, a kto jeszcze z "zaciągu chorwackiego" okazał się niepowodzeniem? odpowiedz

Grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl @Grzesiek: to co napisałem podtrzymuje. Kto ogląda mecze ten widzi i wie co trzeba zmieniać żeby drużyna była jeszcze lepsza. Środek pola był u nas bardzo zaniedbny. Czemu bym Martinsa odstrzelił? Już wam pisze czemu a no temu że Legia zaczyna w końcu przypominać Legię a nie termalice i nie będzie w niej miejsca na średniaków. Martins zdobywa bardzo mało bramek i ogólnie w środku powinno być go pełno a ja częściej słyszę nazwisko karbownika albo wszołka kreującego grę. Antolic w najlepszych swoich meczach przypominał gracza który byłby na to miejsce idealny. Ale antolic jest nierówny. Cafu to też średni jak na obecną Legię. No ale cóż, może niezgodę karbownika i wesołka sprzedamy i znowu będziecie mogli się delektować soczystymi przerzutami piłki Martinsa. odpowiedz

Dejmoo - 14 godzin temu, *.tpnet.pl @Grzesiek: Chryste Panie ale Ty ogólniki bezsensowne pie.dolisz. Aż się odechciewa odnosić merytorycznie do czegokolwiek...

Najlepszy argument :

"Martins zdobywa bardzo mało bramek i ogólnie w środku powinno być go pełno a ja częściej słyszę nazwisko karbownika albo wszołka kreującego grę"...



Zamiast słuchać zacznij oglądać. Zobaczysz, że najmniej mówi się, o tych którzy najwięcej zapierd.laja. odpowiedz

Scvv - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dejmoo: prawda! Gzresiek ty na słuch oceniasz przydatność zawodnik ? Odpowoedz ... Masz wykształcenie, ktore Cię upowaznia do takich ocen. Martins to jeden z lepszych w naszym zespole... Jak on jest za słaby to i reszta. Ściągnij za swoje Messiego odpowiedz

l1916 - 17.12.2019 / 12:18, *.242.40 No to niech Furmana próbują ściągać

Czas do domu odpowiedz

Tomek - 17.12.2019 / 12:38, *.113.189 @l1916: Furman za słaby na Legię, a po drugie jedną nogą jest już w Rosji odpowiedz

Grzegorz777777 - 50 minut temu, *.chello.pl @Tomek: jakza słaby na Legię? On byłby tu najlepszym zawodnikiem.

Nie podniecamy się tak tą gra bo zaraz w Lubinie mogą być baty i balon pęknie.

Chyba nie oglądasz meczów z Furmanem.

odpowiedz

Jacq - 17.12.2019 / 12:02, *.play-internet.pl No i to by było na tyle sukcesów.Niezgoda,Martina..Po przerwie zimowej z drużyny zostaną zgliszcza. odpowiedz

Young - 17.12.2019 / 11:48, *.inetia.pl Nie, nie, nie i jeszcze raz nie, Martinsa nie oddamy!!! odpowiedz

MP(L)87 - 17.12.2019 / 11:44, *.virginm.net hahaha cyrk czzas zaczac... Jakie to jest ku...a plucie nam w ryj przez tego mioduszczaka!!! Na legia net dostalem dozywotniego bana za pisanie prawdziwych komentarzy ktore zawsze sie sprawdzaja. Po prostu banuja kumatych ludzi zeby nie roznili im zamieszania miedzy kibicami... To jest szok... Fajna druzyna narodzila sie w bolach a ten leb ja rozsprzeda i pozniej nigdzie nie awansuje i bedzie nam trul jakie to mamy przez to klopoty finansowe hahah. Na taczke trzeba tego prezesika wrzucic i hooooola do bydgoszy niech se kupi zawisze i tam buduje taka potege!!!!!!!!!!! odpowiedz

zduneq - 17.12.2019 / 12:38, *.play-internet.pl @MP(L)87:

Ty lepiej zacznij od słownika j. polskiego i wróć do podstawówki po korepetycje z interpunkcji bo tego bełkotu nie są się czytać odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @MP(L)87: to po co tam piszesz? Tam jest towarzystwo wzajemnej adoracji żyjące w matrixie. odpowiedz

MP(L)87 - 18 godzin temu, *.forcepoint.net @Arek: Tu sie zaczyna robic to samo niestety odpowiedz

Nemanja Nikolic - 17.12.2019 / 11:38, *.chello.pl Jest polonia w chicago i w stanach ale w piłkę nie grają na trawie... odpowiedz

pol - 17.12.2019 / 11:32, *.chello.pl Głupawy prezesik bredzi coś o wielkiej Legii,a non stop sprzedaje najlepszych.

Potem entelygent dziwi się,że brak wyników i awansu do LM odpowiedz

Mioduski out, podaj piłkę - 17.12.2019 / 11:25, *.chello.pl Wizy zniesione ale dla Polakow, martins jest Portugalczykiem, na pewno tam sa inne regulacje, bo np guilehrme albo luqi czemu niby nie graja tez w usa????? To logiczne odpowiedz

int - 17 godzin temu, *.47.133 @Mioduski out, podaj piłkę : Portugalczycy mogą jeździć do USA od lat.

Nie mieszaj w to logiki. odpowiedz

Damski grosz - 17.12.2019 / 11:19, *.chello.pl Szopen sprzedawaj bo latem nawet zlamanego grosza nie zobaczysz za niego :D odpowiedz

