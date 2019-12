Legia rozwiązała kontrakt z Brandonem

Wtorek, 17 grudnia 2019 r. 13:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia rozwiązała dziś umowę z drugim Amerykaninem, który od początku sezonu występował w barwach naszego klubu. Ostatnio Legię opuścił Michael Finke, który szybko zdołał znaleźć nowego pracodawcę, teraz w Warszawie pożegnano się także z grającym jako rozgrywający i rzucający, Drew Brandonem. 27-letni zawodnik wystąpił w 21 meczach naszej drużyny w lidze i europucharach, a jego statystyki były przeciętne. W ostatnich dwóch sezonach Brandon występował w AZS-ie Koszalin oraz Czarnych Słupsk - drużynach, które spadały z ligi. Brandon nie zagrał już w rozegranym przed tygodniem meczu ligowym w Gliwicach, który po dogrywce zakończył się wygraną GTK 95-94.



Wczoraj klub ogłosił podpisanie umowy z Kahlilem Dukesem, który ma dać zespołowi więcej atutów w ataku niż dawał Brandon. Dukes w poniedziałek trenował już z naszym zespołem i w Legii powinien zadebiutować w czwartkowym meczu ze Śląskiem.



Drew Brandon w Legii:

Energa Basket Liga: 11 meczów, śr. 8.3 pkt., 5 zb., 3 as.

FIBA Europe Cup: 6 meczów, śr. 26.4 min., 8.3 pkt., 4.5 zb., 4.3 as.

Kwalifikacje do Ligi Mistrzów FIBA: 4 mecze, śr. 27 min., 11 pkt., 6.3 zb., 2.5 as.