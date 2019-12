PLK

Legia Warszawa 71-98 Śląsk Wrocław

Czwartek, 19 grudnia 2019 r. 22:33 Woytek

W meczu 13. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 71-98. Jest to jedenasta porażka drużyny Tanego Spaseva w obecnym sezonie.



Pierwsza kwarta zdecydowanie należała do gości, którzy po ośmiu minutach prowadzili nawet 27-9, ale ostatecznie legioniści zmniejszyli stratę do 11 punktów. W drugiej części gospodarze ruszyli do odrabiania strat i w 15 minucie cel osiągnęli, doprowadzając do remisu. W końcówce jednak Śląsk ponownie odskoczył na kilka punktów i po 20 minutach na tablicy widniał wynik 49-41 dla wrocławian.



Trzecią kwartę ponownie dobrze rozpoczęli gracze Spaseva, zmniejszając stratę do trzech oczek, ale z każdą następną minutą było gorzej. Na ostatnią część spotkania goście wychodzili prowadząc 73-64, a fatalna postawa legionistów "zaowocowała" jejzwiększeniem tej przewagi aż do 27 punktów.



Ostatni mecz w tym roku kalendarzowym "Zieloni Kanonierzy" zagrają w sobotę, 28 grudnia w Lubinie. Zmagania w 2020 roku rozpoczną w sobotę, 4 stycznia o godzinie 15:00 w hali Koło - rywalem będzie Stal Ostrów Wielkopolski.



PLK: Legia Warszawa 71-98 Śląsk Wrocław

Kwarty: 17-28, 24-21, 23-24, 7-25



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 20 (4)

10. K. Dukes 18 (3)

31. M. Milovanović 8

8. F. Matczak 4

35. R. Belemene 0

---

25. K. Pinder 14 (1)

2. D. Sączewski 3 (1)

77. J. Nizioł 3 (1)

84. P. Kuźkow 1

15. A. Linowski 0

19. P. Nowerski 0

33. J. Sadowski 0



Śląsk Wrocław [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

10. M. Humphrey 12 (1)

12. M. Wojciechowski 12

6. D. Joseph 11 (1)

15. M. Gabiński 9 (1)

17. K. Łączyński 7 (1)

---

11. A. Dziewa 20

4. D. Gibson 11 (3)

5. J. Musiał 5 (1)

13. N. Kulon 5 (1)

2. T. Dorn 3 (1)

14. A. Chrabąszcz 3

3. T. Żeleźniak 0





Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Dariusz Lenczowski, Mariusz Nawrocki



Widzów: 810



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz