Musiał sędzią meczu z Zagłębiem

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu XX. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Krakowa prowadził 2 mecze stołecznego zespołu (3-1 z Rakowem, 2-1 z Lechem). Zagłębiu także sędziował 2 razy (2-0 z Arką, 2-3 z Lechią). Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Jarosław Przybył, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Adam Kupsik. Obsada sędziowska 20. kolejki ŁKS Łódź - Wisła Kraków, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Lech Poznań - Arka Gdynia, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Cracovia - Śląsk Wrocław, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Pogoń Szczecin - Korona Kielce, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Zagłębie Lubin - Legia Warszawa, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom) Wisła Płock - Piast Gliwice, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rambo - 1 godzinę temu, *.wind.it Jak zagramy tak jak w większości ostatnich meczów to w wygranej nie przeszkodzi nam i sędzia z Jowisza odpowiedz

Franco - 5 godzin temu, *.35.47 Musiał Tosik Saganowski. odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Że Musiał sędziuje, to nic. Gorzej, że Frankowski na varze. odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: idź na swój marsz równości i tam się wypowiadaj odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Autor: Wiesz...jak się nie ma nic konkretnego do powiedzenia to lepiej przemilczeć. Nie wiem do czego odnosi się ten komentarz, ale jest po prostu głupi.



@Arek: Kolego, Musiał też miał ostatnio wyskok w PP sędziując mecz przeciwko Zagłębiu własnie. Oby nie zechciał niczego "naprawiać". odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Autor: japa gamoniu! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Wolfik: komentarz głupi jak jego właściciel. Tyczy się tego autorzyny, żebyś nie pomyślał, że do Ciebie tak napisałem. Co do Musiała, ciężko się odnieść, bo nie oglądałem tamtego meczu. odpowiedz

kbbs - 7 godzin temu, *.chello.pl Zobaczcie jakiego karnego podyktował po varze Musiał dla Lechii w meczu PP Lechia -Zagłębie... odpowiedz

Piotr (L) - 8 godzin temu, *.centertel.pl Bracia i siostry potrzebuje jedno miejsce w aucie na wyjazd do Lubina bardzo proszę o info jak da rade się z kimś zabrać. Pozdrawiam odpowiedz

Karol - 8 godzin temu, *.chello.pl Czy jest chociaż jeden sędzia który by wam pasował? odpowiedz

haha - 6 godzin temu, *.master.pl @Karol: byli z Japonii to też nie pasowało odpowiedz

Hehe - 3 godziny temu, *.chello.pl @haha: haha :D odpowiedz

Po(L)ubiony - 9 godzin temu, *.chello.pl No to Lubin ma karnego jak w banku. Frankowski wychwyci "kontakt", przekaże grubasowi, a ten niezwłocznie gwizdnie. Do dyskusji jest tylko kolor kartki dla naszego. odpowiedz

Walerek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Musiał i Frankowski będą decydować o tym czy Legia wygra czy przegra. Nieźle nas PZPN urządził przed świętami... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.