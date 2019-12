20. kolejka Ekstraklasy

Od czwartku do soboty rozgrywane będą mecze 20. kolejki Ekstraklasy. Na początek ŁKS zagra ważne spotkanie w końcowej części tabeli z Wisłą Kraków. Również w czwartek Lech zmierzy się z Arką. W piątek ciekawe spotkanie w górnej części tabeli pomiędzy Cracovią i Śląskiem, następnie Pogoń zagra z Koroną, natomiast Legia w Lubinie. Dzień później Lechia podejmie Raków, Wisła Płock zmierzy się z Piastem, a w ostatnim tegorocznym meczu Górnik zagra z Jagiellonią.



20. kolejka:

Czwartek 19.12.

godz. 18:00 ŁKS Łódź - Wisła Kraków (C+ Sport)

godz. 20:30 Lech Poznań - Arka Gdynia (C+ Sport)



Piątek 20.12.

godz. 18:00 Cracovia - Śląsk Wrocław (C+ Sport 2)

godz. 18:00 Pogoń Szczecin - Korona Kielce (C+ Sport)

godz. 20:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (C+ Sport)



Sobota 21.12.

godz. 15:00 Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa (nSport)

godz. 17:30 Wisła Płock - Piast Gliwice (C+ Sport / TVP 2)

godz. 20:00 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (C+ Sport)



