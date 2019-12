Wyniki 20. kolejka Ekstraklasy: Legia liderem, ŁKS na dnie

Od czwartku do soboty rozgrywane były mecze 20. kolejki Ekstraklasy. Na początek ŁKS przegrał ważne spotkanie z Wisłą Kraków, a Lech nie poradził sobie na własnym stadionie z Arką. W piątek sensacja w Szczecinie, gdzie Pogoń przegrała z Koroną 0-1. Potknięcie portowców wykorzystała Cracovia i po wygranej 2-0 ze Śląskiem wskoczyła na pozycję wicelidera. Odmiennie postąpiła Legia i przegrała w Lubinie z Zagłębiem. Sobota również była sensacyjna za sprawą Rakowa, który wygrał na wyjeździe z Lechią 3-0. Passę meczów bez wygranej przerwała Wisła Płock pokonując Piasta. Na zakończenie kolejki Górnik pokonał Jagiellonię 3-0. 20. kolejka: ŁKS Łódź 2-4 Wisła Kraków Lech Poznań 1-1 Arka Gdynia Cracovia 2-0 Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin 0-1 Korona Kielce Zagłębie Lubin 2-1 Legia Warszawa Lechia Gdańsk 0-3 Raków Częstochowa Wisła Płock 2-1 Piast Gliwice Górnik Zabrze 3-0 Jagiellonia Białystok Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Joda - 39 minut temu, *.centertel.pl Fryzjer odrodzenie.. czyli kolejka cudów odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żaden z faworytów nie wygrał :) cuda cuda ogłaszają. Wszyscy niewierni zostaną nawróceni odpowiedz

wojskowy ksc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl legia wyprzedzić się dała na chwilę a grają rekonstruktorzy żołnierze amatorsko w niej to bym wzioł m ze 3000 jak nie zamknięte L E G I A CHAM pion odpowiedz

Mr T - 4 godziny temu, *.mm.pl Kolejka cudów. odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Nieco święta osłodziło mi zdecydowana wygrana Rakowa w Gdańsku. Mina wielkiego trenera Stokowca bezcenna. odpowiedz

Fortuna sts - 17 godzin temu, *.centertel.pl Piłkarzyki i trenerek tną w... , a z sektora L

" dzięki za walkę"...





Naprawdę?

odpowiedz

POL - 20.12.2019 / 22:33, *.chello.pl Trudno nie być liderem w tej gównianej ekstraklapie odpowiedz

Zwykly Janek z bloku na osiedlu ktory zawsze byl ostatni w kolejce do skarbów tego życia - 20.12.2019 / 10:07, *.chello.pl Dobra, dzis ostania kolejka, a co robic przez nastepne półtora miesiąca, ktoś się orientuje jak sytuacja ze skokami narciarskimi, sniegu nie ma, boje sie że zostane na lodzie do lutego, veturilo zamkneli, chyba przeczekam w domu odpowiedz

Felek - 20.12.2019 / 09:39, *.netfala.pl Amica śmiga na majstra, że aż miło :-) odpowiedz

kaktus - 20.12.2019 / 14:24, *.tpnet.pl @Felek:

z amiką wszyscy jadą w kolejarza ;) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 20.12.2019 / 19:09, *.play-internet.pl @Felek: tak Felku, i to grupy spadkowej ;) odpowiedz

farelka - 17 godzin temu, *.inetia.pl @Felek: no i sie zblizyla o 1 punkcik do L odpowiedz

antek - 19.12.2019 / 12:54, *.chello.pl znowu transmisja w tvp i na zjebistym obiekcie w płocku na święta brawo Kurski odpowiedz

Rafix - 19.12.2019 / 16:45, *.chello.pl @antek: powinna byc zasada transmisji meczów w których suma punktów obu drużyn jest największa. odpowiedz

Miałem wtedy farta - 19.12.2019 / 20:51, *.t-mobile.pl @antek: spotkalem gnoja kiedyś, rowerem jechalem przy bulwarach, oczywiscie samochod im sie zesral na drodze, stal na awaryjnych, krzyknalem mu w ryj Legia!!! Chcial palant sie lać, ale nie mialem czasu, wiec pozostaly mu pozdrowienia srodkowym palcem. odpowiedz

Bbk - 19.12.2019 / 21:54, *.amazonaws.com @antek: a kto ci kaze ogladac tvp te nieudaczniki niepotrafia meczu live pozadnie zrobic obejzyj na canal plus odpowiedz

Artur - 19.12.2019 / 23:35, *.25.51 @Miałem wtedy farta: odważny chuligan z Ciebie...serio. Dobrze, ze mu 'fucka' pokazałeś. Szacun! odpowiedz

L - 20.12.2019 / 08:05, *.plus.pl @antek: dobrze że w ogóle są transmisje w TVP ,po kilkunastu latach niebytu.Placzki nie lamentujcie. odpowiedz

X54 - 20.12.2019 / 08:08, *.plus.pl @Bbk:

A jaka będzie różnica, oprócz komentarza, skoro jest ten sam sygnał? odpowiedz

Gienek - 20.12.2019 / 09:38, *.netfala.pl @antek: Jaka telewizja taka transmisja. odpowiedz

Gienek - 19.12.2019 / 11:10, *.netfala.pl Legio ty(L)ko zwycięstwo! odpowiedz

Wolfik - 19.12.2019 / 09:11, *.mm.pl Super byłoby zwycięstwem zakończyć ten rok. Rywal trudny, chce grać w piłkę ale w obronie przytrafiają się im babole. Komplet punktów najbardziej w naszym zasięgu. Do boju! odpowiedz

Bie /L /sko - 19.12.2019 / 11:07, *.master.pl @Wolfik: inaczej mówiąc komplet punktów mile widziany. Taki prezent pod choinkę. Najlepsze życzenia dla wszystkich odpowiedz

