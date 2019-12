W czwartek dopingujemy koszykarzy!

Środa, 18 grudnia 2019 r.

W czwartek o 20:40 w hali Koło koszykarze Legii zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Na spotkanie gorąco zapraszają Sekcyjni Fanatycy, którzy zamierzają stworzyć gorącą atmosferę, która poniesie nasz zespół do wygranej. Aby to się udało, konieczne jest zaangażowanie każdego z Was! Liczymy na wysoką frekwencję na trybunach, tym bardziej, że bilety kosztują wyjątkowo tylko 10 złotych. Poniżej apel Sekcyjnych Fanatyków:



Drodzy Kibice!



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław.



Taki mecz czeka nas w najbliższy czwartek. Tylko, że w koszykówkę. Co prawda weszli oni do koszykarskiej ekstraklasy przy stoliku, kibicowsko nic się tam nie dzieje (chociaż niby ktoś tam jeździ z czymś podobnym do flagi), ale i tak lepiej zagrać z takim rywalem niż jakimiś piernikami Toruń czy innymi dziwnymi zespołami. Dawno Was nie namawialiśmy na kosza, ale teraz to robimy i mamy nadzieję, że na ostatni mecz w tym roku wpadniecie na halę.



Zdjęcie pochodzi z meczu rozegranego jesienią 2012 roku, w pucharze Polski mierzyliśmy się właśnie ze Śląskiem. Na pewno wiele osób, które to teraz czyta, była wtedy na Bemowie i teraz sobie myśli: "kuurłaa, kiedyś to było, pełna hala, fajna atmosfera, promocje w pobliskiej Żabce", a no i coś tam rzucali do kosza, ale tego to i my nie pamiętamy. Pamiętajcie, że to od każdego z Was zależy czy jeszcze kiedyś będzie tak samo zajebiście jak wtedy!



Czwartek 19.12.2019, godzina 20:30, hala Koło