Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią

Piątek, 20 grudnia 2019 r. 11:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Lubinianie aktualnie z liczbą 25 punktów zajmują 10. miejsce w tabeli. Zagłębie do ósmej Jagiellonii Białystok traci cztery oczka, więc rok 2019 z pewnością zakończą w dolnej połowie tabeli. Dotychczas „Miedziowi” stracili 27 bramek (1,42 gola na mecz), a zdobyli 29 bramek (1,53 gola na mecz), co jest czwartym najlepszym wynikiem w lidze.



1-2 Arka Gdynia (w)

1-0 Jagiellonia Białystok (w)

2-3 Lechia Gdańsk (w)

2-0 Górnik Zabrze (d)

0-2 Cracovia (w)



Najlepszym strzelcem lubinian jest Słoweniec Damian Bohar, który ma dziewięć trafień na boiskach ligowych oraz jednego gola w Pucharze Polski. Jego rodak Sasa Zivec zdobył pięć bramek oraz zaliczył cztery asysty. Słoweniec do Zagłębia trafił latem z cypryjskiej Omonii Nikozja. Trzeci pod względem ilości goli jest 18-letni Bartosz Białek. Młody snajper rozegrał w Ekstraklasie pięć meczów, podczas których zdołał trafić do siatki dwa razy oraz dwukrotnie asystował przy bramkach. Oprócz tego Białek dołożył gola w meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. Najwięcej asyst w Ekstraklasie, bo aż sześć, zdobył 28-letni Filip Starzyński.



W minionym roku Zagłębie pożegnało się z Pucharem Polski po trzech spotkaniach. Najpierw ekipa Martina Sevela wygrała z Koroną Kielce 1-0, a następnie pewnie 5-1 wygrała z pierwszoligowym Stilonem Gorzów. W 1/8 finału turnieju lubinianie okazali się gorsi od Lechii Gdańsk, która zwyciężyła 3-2.



W tym sezonie Zagłębie do Warszawy przyjechało 18 sierpnia. Mecz skromnie 1-0 wygrała Legia, a zwycięską bramkę zdobył „Veso”. W sezonie 2018/19 obie ekipy mierzyły się trzykrotnie. Najpierw legioniści przegrali przy Ł3 1-3, a następnie w Lubinie wygrali 1-0. Później „Wojskowi” gościli „Miedziowych” w ostatniej ligowej kolejce. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2.



W piątek na boisko na pewno nie wybiegnie Damian Oko, który zebrał cztery żółte kartki. Z powodu kontuzji nie wystąpi również Sasa Balić.