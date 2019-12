Konferencja pomeczowa

Vuković: Mecz się sam nie wygra

Piątek, 20 grudnia 2019 r. 23:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Zasłużona wygrana Zagłębia. To słabszy mecz w naszym wykonaniu, brakowało energii i tego wszystkiego, co mieliśmy w poprzednich spotkaniach. Mówiłem, że to pierwszy i podstawowy warunek, żeby myśleć o zwycięstwie, bo mecz się sam nie wygra. Trzeba na to zapracować, mieć energię, iskrę. Dzisiaj miało je Zagłębie, więc strzeliło o jedną bramkę więcej.



Zwykle jako drużyna nie pozwalamy przeciwnikom na stworzenie tak wielu sytuacji, jak miało dziś Zagłębie. Jako zespół nie byliśmy sobą i kończymy rok źle. To dla nas lekcja i świadczy o tym, że to co przed nami nie jest takie, jak się niektórym wydaje, że jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba pracować, rozwijać się, być w dobrej formie, dyspozycji, żeby wygrywać. Gratuluję Zagłębiu zwycięstwa, ale też gratuluję swojej drużynie, że kończy ten rok na 1. miejscu w tabeli, bo jeszcze niedawno nie było to takie oczywiste.



Zmiany w dzisiejszym meczu miały przynieść większą kontrolę na tym co działo się na boisku, bo szczególnie na początku drugiej połowy tej kontroli nie mieliśmy. Zmiana Gwilii była już przygotowana, kiedy padła bramka. Można powiedzieć, że była ciut za późno. Nie był to mecz do ogrywania dla młodych, ale oni są po to, żeby coś dać drużynie, mocno trenują, dobrze się prezentują i dałem im możliwość wykazania się. Nie tylko przed nimi, ale przed całym zespołem jeszcze wiele pracy.