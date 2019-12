Sevela: Pokazaliśmy na boisku ogień

+ dodaj komentarz

- 15 minut temu, *.icpnet.pl

Witam ,długo nie zajmę ,ale proszę o zrozumienie , bo powtarzał nie będę...

Nie będę także tłumaczył cego meczu,a odbiorze się tylko do dwóch sytuacjii.....

Pierwsza:

Jak ktoś oglądał mecz dokładnie w "Telewizji"to zauważył moment skierowania kamery na ucieszonego Vuko juz wstosunku 2:1 dla zagłębia.

I tu widać już o co chodziło i dlaczego on Się cieszy.

Nie chodziło o to że on się cieszy , że przegrywamy ,lecz w jaki śmieszny sposób dajemy se wejść na głowę ...

Korupcja nr1...

Druga:

Po koncowym gwizdku trenera zagłębia przytulił pewien Pan.

Który stronniczym uśmiechem przekazał iż ok zobacz , wszyscy się cieszą, dobrze ,że nie wiedzą,ale niech się

Cieszą i niech tak zostanie Ciiiiiiiiii,AAAAALLLLLEEEE TAK NIE ZOSTANIE BO NIKT NIE E JEST GLUPI!!!!!!

KORUPCJA ISTNIEJE DAL EJ A TEN MECZ TO UDOWODNIŁ!!!!!!!!!!!!TYLKOTYLE

odpowiedz