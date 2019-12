Bolesne pożegnanie

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Jakub Ślusarski

Techniczny: Jarosław Przybył



Ja! - 28 minut temu, *.tpnet.pl Trochę na spokojnie. Czy Legia mogła dziś wygrać? Nie!!! Nie, nie, nie, po stokroć nie!!! Tego nikt by nie zniósł. Ani Amica, ani Pogoń; ani historia ludzkości, ani nawet sam Bóg. Więcej - tego nie zniosłaby nawet sama Legia! Wyobrażacie sobie, że Legia po 20 kolejkach ma nad drugą drużyną AŻ 5 punktów przewagi? Ja sobie tego nie wyobrażam. To czysta fantasmagoria. Świat by się zawalił. 5 punktów przewagi po 20 kolejkach nad drugą drużyną może mieć beniaminek górnik, może mieć Lechia, może mieć Piast, może mieć Jagiellonia, może mieć nawet Termalica, ale NIGDY nie Legia! Ale głowa do góry! Legia wygra przecież ligę, oczywiście w męczarniach, oczywiście w ostatniej kolejce, oczywiście grając jak drużyna podwórkowa, drżąc o wynik do ostatniej sekundy i osiągając ostatecznie nad wicemistrzem przewagę najwyżej 1 punktu. Tradycyjnie. Więcej nie można oczekiwać. odpowiedz

Smith. John Smith. - 40 minut temu, *.vectranet.pl Święta, Święta i Po Vuko... Bye! odpowiedz

Jordan - 50 minut temu, *.chello.pl ...i jeszcze jedno. Nigdy nie wskoczymy na poziom choćby słabego europejskiego przeciętniaka i nigdy nie będziemy osiagać jako takich wyników w Europie jeśli przy Ł3 wciąż będzie na czasie minimalistyczne myślenie na zasadzie: jak przegramy to nic bo i tak bedziemy mieli lidera. Otóż dziś nastąpiło podsumowanie amatorszczyzny legijnego kopania się po czole. Ściągamy kluczowych zawodników, może się uda dowieźć prowadzenie jak najmniejszym nakładem a jak przegramy to nic się nie stanie. Niestety nie pykło. Meczyk oddany, zamiast komfortowych 5 punktów przewagi dzięki, którym na starcie wiosny można było sobie pozwolić na odważną nawet ryzykowną ofensywną grę...są 2 i znów trzęsawka. Brak komfortu psychicznego bo hołduje się w 32 lidze Europy MINIMALIZMOWI. Tacy właśnie amatorzy i pseudokopacze bez ambicji są potem jeb...ni (dosłownie w pucharach). To jest rodzime myślenie w które wpisuje się słynna wizja Mioduskiego. Teraz już tylko czekamy w ramach uzupełnienia na wytransferowanie z klubu zimą Niezgody i innych kluczowych grajków i sciągnięcie za darmo obiecujących talentów z 3ciej ligi luksemburskiej. Amen! odpowiedz

M3 - 51 minut temu, *.ip-point.pl Wstyd mi za ten wynik. Przegraliśmy wygrany mecz. odpowiedz

Jordan - 52 minuty temu, *.chello.pl Doskonałe podsumowanie rundy by niepoprawni optymiści nie odlecieli za bardzo. Stara dobra Legia, stary dobry Vukovic, stary dobry Majecki-nie trawię gościa. Dużo cierpliwości trenerze Dowhań bo to diamencik nie jest jak Pana poprzedni podopieczni. Vukovic klasyczny sabotażysta. Ściagać kluczowych zawodników ofensywnych na koniec rundy?? Po co?? By byli wypoczęci... przy wigilijnym stole?! To kompromitacja by ekipa aspirująca do mistrzostwa Polski nie miała średniej po 20stu kolejkach 2pkt na mecz. To absolutne minimum przyzwoitości. Żenada. Wesołych Świąt odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com tydzien temu byl cacy ludzie sie nie zmieniaja odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Szkoda, bo ja uważam, że mimo wszystko tej porażki można, nawet trzeba było uniknąć. No i Vuko przekombinował z tymi zmianami. Na co, poco? Zszedł Kante i przodu nie było. odpowiedz

rad - 22 minuty temu, *.chello.pl @Arek:

Bo Kante prosty chłopak jest i nie zrozumiał o co chodzi z kursem 1:15 i prezentami świątecznymi , więc musiał zejść odpowiedz

Pol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uhahaha uhaha odpowiedz

miL) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieteska masakra .. odpowiedz

Axy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tydzień temu niejacy PLK , Mamut i Pacho piali z zachwytu po meczu z Płockim. Chociaż pisałem źe nie ma się co podniecać bo liga jest tak gowniana że to żaden wyczyn. No trzej geniusze czekam na komentarze. Chwalcie swego trenerka odpowiedz

:D - 35 minut temu, *.orange.pl @Axy : śmieszna kibicka jesteś odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Pierwsza połowa była ok. Druga dramat!!! odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.lukman.pl im jestem starszy i im więcej tego oglądam to mam wrażenie, że oni zwyczajnie robią nas w ch... i bukmaherka rządzi tą ligą :( zdjęcie 2 napastników przy 1:1? pier... żart odpowiedz

bolo - 1 godzinę temu, *.105.249 Geniusz prawie-trenera dał znać o sobie.Coś mało na forum tych piewców którzy ostatnio tak się zachwycali tym wf-istą. Nawet nie przypuszczałem że tak krótko będę czekał na to że będziecie po nim jechali. Ja zdania swojego nie zmieniam,twierdzę od dawna że Legii potrzebny jest trener. Tak ,trener a nie ktoś uczący się na żywym organizmie. Legia ma historię,potencjał,zawodników by zmiatać w polskiej lidze wszystkich po kolei. Zamiast tego mamy to co mamy. Boleję nad tym co piszę ale rzeczy należy nazywać po imieniu. odpowiedz

filand - 39 minut temu, *.t-mobile.pl @bolo:

Czekam kiedy towarzysz Vuković przez pomyłkę nazywany trenerem wymyśli zagrać ostatnie 20 minut bez napastnika oraz bez BRAMKARZA. Czekam cierpliwie.. odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 Kibiceeeeee. Koniec nagonki na Vuko. Bedzie mistrz. Myslcie czy bedzie awans do grupy LE. To byl mecz typu musi byc 2:1. Jak ma byc 2:1 to tak bedzie. Jestem uczciwy odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ile jeszcz bedzie antygral w Legii wieteska i astiz? co oni ku...a robia w ogole w tym klubie? odpowiedz

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Fortuna odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.chello.pl Klasyczny wałek u buka w zakładach na żywo.

Kurs w przerwie na Zagłębie 15

Kto oglądał ten widział ta parodie!

Bez wstydu! odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co ten gamoń zrobił z tymi zmianami gorszego taktyka to chyba nikt nie widział.Kante od dawna w LEGII robi całą robotę a ten imbecyl go zmienia.I znowu wszyscy dziennikarze się śmieją.Nawet nie miał odwagi po meczu podejść i porozmawiać,bo wiedział że go zapytają o Kante i Niezgode. Burak sam sobie strzelił w kolano. odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oni w ogóle dojechali do Lubina ???

Kto spacerował po murawie w koszulkach Legii , myśląc już chyba o urlopach ???

Czy trener Vuko , patrząc na zmiany był w stanie wskazującym jeszcze przed świętami ?

Poziom tej , CAŁEJ ligi jest żałosny.

Jeśli o mnie chodzi , chyba nie dojdzie do tego , że po dwóch tygodniach przerwy zatęsknie za eklapą , jak to bywało stosunkowo niedawno. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czyżby jakiś zakład poszedł? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com MIODUSKI OUT !!!!, MIODUSKI OUT !!!!, MIODUSKI OUT !!!! FU MIODUSKI !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

DawidL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeden słabszy mecz i już hieny wylewają swoje szambo w komentarzach .Strasznie was musiały te dobre mecze boleć (L) odpowiedz

Pit - 53 minuty temu, *.net.pl @DawidL: idioto,zamknij buzię. odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pamietam, jak Czerczesow chcial wzmocnien. Wowczas prezesi wmawiali wszystkim, ze ma dwie równorzędne jedenastki. W przedostatnim meczu zagral ta druga jedenastka i nie dalo sie tego oglądać. Dopiero w ostatniej kolejce przyklepal mistrza podstawą. To nie było oszczędzanie pilkarzy, tylko swoisty performance.

Może i dziś było podobnie. Może juz są kupcy na napastników, a prezes wmawia, że bez Niezgody można grać o mistrza. Może Vuko celowo chciał pokazać, jak bardzo Miodek się myli? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl dziwne zmiany, słabiutka Legia, szkoda odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl 5 punktow przewagi by by bylo za duzo, Vukovic zakazal wygrywac. odpowiedz

S P R Z E D A W C Z Y K I - 1 godzinę temu, *.chello.pl J/W

W prezencie pod choinkę.. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mamy lidera. Nie mamy trenera. Genialny strateg trenerski niejaki towarzysz Vuković postanowił Zagrać bez napastników. Czy następny pomysł to gra bez bramkarza. Po numerze z Kulenoviciem w Glasgow myślałem,że ten geniusz nic głupszego nie wymyśli. Pomyliłem się. MIODUSKI wyprostuj loczki... Jaja na Boże Narodzenie. Tylko gwarantuje Legia Warszawa. odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieteska ośmieszony przez Bohara dwukrotnie, słaby Astiz, słaby Vesović, słaby Majecki, fatalni zmiennicy Gwilia i Kostorz. Luquinhas na skrzydle traci swoje zalety. Niezgoda poza bramką też słabo. Jedynie Kante i Wszołek na poziomie, no ale to było za mało. Tym co zrobił Vuković w drugiej połowie powinna zająć się prokuratura. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobrze żarło, ale zdechło. Świetny mecz Lubina. Zauważyłem, że oni mają na ławce trenera! Sevele, czy jakoś tam. Nie wiedziałem ,że tak można. odpowiedz

Luka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ku.wa, ku.wa, ku.wa!

Jak powrót do pseudogry. odpowiedz

W(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Śmierdząca sprawa z tymi zmianami , jak się podłożyli to trzy im w cztery a jeśli trenerio na taki fenomenalny pomysł wpadł to pokazał swój kunszt jakby 4-0 prowadzili i zmienia dwóch napastników... odpowiedz

Ja! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czy jest lekarz na sali?

https://sport.onet.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/mateusz-wieteska-liczy-na-udane-zakonczenie-roku/jp08wdf odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.orange.pl A personalnie - Wieteska dwukrotnie ośmieszony przez Bohara, słaby Astiz, słaby Vesović, słaby Majecki. Słabiutcy zmiennicy - Gwilia i Kostorz. Słabo Luquinhas, niestety jeśli nie gra w środku pola traci swoje zalety. Na swoim poziomie jedynie Kante, którego bóg raczy wiedzieć po co Vuković zdejmował i Wszołek. odpowiedz

Fortuna zakłady bukmacherskie - 1 godzinę temu, *.plus.pl wesołych świąt drodzy gracze! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Piękny prezent na święta. Smród pozostanie na lata za to co zrobiliście w 2 połowie???? Mam nadzieję że kiedyś wyjdzie prawda na jaw... odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tym co zrobił Vuković w drugiej połowie powinna zająć się prokuratura... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Błażej: I mam nadzieję że tak się stanie. Piłkarski poker 2. Śmierdzi na kilometr. Pinokio każdą zmianą pilnował żeby Legia przypadkiem nie postawiła się zagłębiu. Wstyd trenerze. odpowiedz

Szyszko - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co to k... było? Kpina z kibiców czy ktoś u buka zagrał? odpowiedz

Amir - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Szyszko: zadałeś mordo pytanie i odrazu dałeś odpowiedź! Brawo odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pogon- Korona i Legia'- Zaglebie mecze smiech na sali jak dalej sponsorami beda sts bukmachesy i inne fortuny

ny i wlascicielami beda klubow beda biedaki to ...ui z tej Polskiej pilki bedzie. odpowiedz

tomiacab - 58 minut temu, *.play-internet.pl @artic: otóż to. Co to za legane bukmahery, kiedy inne tego typu strony są nielegalne? To już samo za siebie mówi, jakie to uczciwe firmy działają na polskim rynku. Sponsoring polskiej piłki przez firmy bukmacherskie, to jawna i legalna łapówa, za bycie uznanym jako "legalny bukmacher". No bo bet365, to już nielegalni oszuści są przecież. odpowiedz

Krasnal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Śmierdzi bukiem na kilometr... to kolejny mecz przed zimą przegrany... odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i niestety tak jak pisałem był trudny mecz, bez stoperów obrona Legii ma duże problemy.

Natomiast Legia jest liderem, a nicki Mariusz Wąziutko, Młody i Pol do notesa będzie na kolana chamy jak Vuko wygra mistrza. odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Yorick: No, bo akurat zdobycie mistrza Polski z Legia, to wieki wyczyn trenerski jest. odpowiedz

bolo - 1 godzinę temu, *.105.249 @Yorick: Podobno wiara czyni cuda. Podobno. odpowiedz

Hahah - 1 godzinę temu, *.master.pl "Nie poddawaj się" odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Druga polowa ustawiona u buka odpowiedz

Bukmacher - 1 godzinę temu, *.chello.pl @@@

Bardzo duży smród po tym meczu...

2 połowa najzwyczajniej opuszczona a każda kolejna zmiana to osłabienie zespołu.

Takie swinstwa przed Świętami WSTYD! odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pierwsza połowa można powiedzieć że bardzo dobra ale na drugą zapomnieli już wyjść, chyba pojechali już na urlopy. Srodkowi obrońcy to dzisiaj kompletna kompromitacja ale i gra obronna też bardzo słabo. odpowiedz

Ropa(L) - 1 godzinę temu, *.digiweb.ie Vukovic i jego dzisiejsze decyzje to śmiech na sali. Udowodnił tylko to jakim jest amatorem. Astiz i Wieteska vel drewniak udowodnili że dla nich max to grzanie ławy lub gra w 2. Słabe zakończenie panowie. Szkoda odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mamy lidera. Nie mamy trenera. Genialny strateg trenerski niejaki towarzysz Vuković postanowił Zagrać bez napastników. Czy następny pomysł to gra bez bramkarza. Po numerze z Kulenoviciem w Glasgow myślałem,że ten geniusz nic głupszego nie wymyśli. Pomyliłem się. MIODUSKI wyprostuj loczki... Jaja na Boże Narodzenie. Tylko gwarantuje Legia Warszawa. odpowiedz

Kiel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zmiany były kuriozalne jak i cała druga połowa. Generalnie wszystko wróciło szybko do normy. Wieteska to poziom Gruzina. Nieporozumienie. Sześć porazek to parodia. Wszystko to jest na glinianych nogach i w każdej chwili może się rozlecieć. No, ale może jakoś się uda. odpowiedz

anty vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dno dna. Beznadzieja na boisku i na ławce trenerskiej. Razem z antytrenerem pogonic z Legii bramkarzyne i Wieteske. Nie wspomne o gruzinie. Tego co dzialo sie w drugiej polowie nie dalo sie ogladac. Gwiazdeczki myslaly, ze przeciwnik ukleknie i poprosi o najnizszy wymiar kary. Debil na lawce w sobie tylko wiadomy sposob zareagowal na ta beznadzieje. Potwierdzil w moim odczuciu swoja trenerska bylejakosc. odpowiedz

Motyl - 1 godzinę temu, *.plus.pl no i to co pisałem w newsie pt. "Bukmacherzy: Zrobią prezent pod choinkę?". Od kilkunastu lat za każdym razem jak jest taka sytuacja, że można odskoczyć to zawsze drużyna przegrywa. JEdna wielka korupcja i oszustwo, ewidentnie w 2 połowie nie chciało im się już atakować, dorabiają hajs nieudacznicy od kilkunastu lat, a wy łazicie na ich mecze i zbijacie piątki, kiedy w końcu się ockniecie? Ten proceder zawsze był i będzie trwał. Ekstraklasa polega na dorabianiu dlatego każdy z piłkarzyn ma w d...ie trenowanie i większość chleje i chodzi do burdelów i kasyn dlatego wszyscy są słabi i nie potrafią prosto kopnąć piłki, a wałki powodują, że każdy wygrywa z każdym. odpowiedz

jaca - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Motyl: tak to wygląda odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Trener baran i drużyna bez jaj super że ktoś skoczył do guldana jak naparzal z zivcem młodego Polaka z legii... Każdy gra pod siebie... Mistrzowska taktyka trenerze. odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co to było trener odleciał nie pierwszy raz w tej rundzie dużo pracy i zmian w składzie przed nami odpowiedz

pjoter - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Czy ktos wie,czemu Bałkanović zdjął obu napastników???Co poeta miał na myśli??? Co musi się stać, by ten delikwent został wytransferowany z Łazienkowskiej???Obłęd....Luki, Gvilla oraz Martins cienko, pan golkiper też mógł się lepiej zachować przy golu nr.2.....Mogło być 5 punktów przewagi, a jest 6 porażek...Nic, Wesołych Świąt dla Nas wszystkich, oby Nam się:) odpowiedz

Do zorientowanych - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jaka liga, taki lider, nic dodać, nic ująć... Całym sercem z Legią, ale słabo to widzę odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Jak się ma na obronie oldboje (astiz) i Wieteska co powinien grać w klasie B to się meczu nie wygra! Ps. Vuko dzisiaj zmiany nie wypalily! Przegrała ni ni mecz. odpowiedz

AM Legia forever - 1 godzinę temu, *.chello.pl Majecki...... dziękujemy za 0 pkt odpowiedz

ypsylon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po piłkarsku to można powiedzieć że zapomnieli wyjść z szatni na 2 połowę. A tak bardziej po ludzku: to żebyście się piłkarzyki zesrać do wakacji nie mogli, za tak perfidne podłożenie się!!!!!! Gamonie jak zwykle święta zepsują :/ odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @ypsylon: Tak bArizona mądre stwierdzenie, 19 minut po przerwie zero gry zręcznościowe strony Legii. I te dziwne zmiany to doprowadziło do dzisiejszej porażki. odpowiedz

Wstyd - 1 godzinę temu, *.47.34 No i co?

Niech ktoś powie że to nie była ustawka pod buka?!?!!!

Nasz super treneiro zdejmuje dwóch napastników żeby przypadkiem czegoś nie strzelili

Napluli w twarz kibicom

Kolejny raz... odpowiedz

ZX spectrum - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wstyd: Oczywiście że tak było, pudel ma na wypłaty odpowiedz

Renia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieteska to już nigdy więcej nie powinien zakładać koszulki Legii

Chłopak robi straszne błędy, a podaje tak jakby był niewidomy.



Zmiennicy bardzo słabo... odpowiedz

Odpowiedzcie sobie sami - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kurs na zaglebie i raport fimansowy. Przypadek? odpowiedz

PAB(L) O - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale zmiany, niby się człowiek łudzi że idzie to w dobrym kierunku i taki mecz weryfikuje... Lubin dużo więcej sytuacji, my zero gry, dosłownie zero, żal patrzeć. Masakra, ciekawe o powie treneiro odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Vukovic dał dziś mega dupy. Emeryt z Hiszpanii i paralityk Wieteska dokończyli dzieła. Amen. odpowiedz

6 Porażek - 1 godzinę temu, *.chello.pl .

.

I to są fakty..

Ustawienie Vuko sabotaż, to samo zmiany!

Wieteska Dno dna!

odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.124.248 Aztis i witeska dno i tragedia

Ale zmiany wykonane przez Pinokia

To don Vuko odejdź

Nie masz pojęcia odpowiedz

hehe - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wiedzialem ze jak przyjdzie porazka to nagle WUKOWICZ SABODARZYZDA, oj dzieciaki dzieciaki. a co do tego meczu, nie rozumiem zmiany kante i niezgody. zdarza sie, szkoda. odpowiedz

bbbuuuhhhaaaahhhhhaaaaa - 1 godzinę temu, *.chello.pl @hehe: Chyba synku jesteś młodziutki,to i przyzwyczajony do notorycznego SABOTOWANIA tego klubu przez zakłamanego pinokia i jego poprzedników,więc dla ciebie nic wielkiego się nie stało.

To jest Legia,a nie jakaś amica.

Tu nie ma miejsca na 6 porażek...........na razie 6.....jeszcze większość sezonu przed nami i tymi niedojdami odpowiedz

POL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pinokio...........drewniana parówo..........ZNOWU przegrałeś.

Zabieraj ze sobą drugą drewnianą parówę wieteskę i wypad................oszczędź resztkę godności naszego klubu.........ODEJDŹ NIEDOJDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Takie zmiany jak zrobił Vuko to robi się przy wyniku 3:0 na kwadrans przed końcem. Nadal podtrzymuje, że z niego trener jak z koziego tyłka organki. odpowiedz

Zeni - 1 godzinę temu, *.chello.pl Podziekujcie Astizowi (bramka 1) i Wietesce (bramka2)... PARODIA !!!!! odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.artexim.pl-81-219-240-2 nie rozumiem zdjęcia podstawowych napastników ,jakbyśmy 4-0 prowadzili-jest ktoś w stanie mi to wytłumaczyć? odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Paweł: tez chcialbym to wiedziec odpowiedz

Mm - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Paweł: są na sprzedaż odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Paweł: do tej pory mysle o co taM chodzilo.wydaje mi.sie ze najprostsza odpowiedza jest po to by nie wygrac meczu.jak mozna wpuscic 3 gosci nie ogranych gdzie chce sie wygrac mecZ. odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Paweł : chyba tak dobrze ze choc u buka postawilem na zaglebie... Szkoda ze malo kasy odpowiedz

Wacha(L) - 1 godzinę temu, *.ip-point.pl Vuko czemu takie głupie zmiany?

Szkoda punktów, takie mecze trzeba wygrywać...

Przegrana przez głupotę... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Stoperzy bo bramce i dziękuję odpowiedz

Mariusz Wąziutko - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nieudacznik wukowicz i paralita majecki wont z Legii!!! odpowiedz

mlody - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sabotażysta Vukovic odpowiedz

