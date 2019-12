Astiz: Słaba druga połowa

- Dzisiaj nie zagraliśmy najlepszego meczu. Żałujemy, bo w ostatnich tygodniach dobrze się prezentowaliśmy. Chcieliśmy rok zakończyć zwycięstwem... W pierwszej połowie nie graliśmy źle, ale w drugiej już słabiej i Zagłębie to wykorzystało - powiedział po meczu Inaki Astiz.



- Zagłębie nas nie zaskoczyło. To my mogliśmy zagrać lepiej. Żałujemy, bo zdobycie trzech punktów pozwoliłoby jeszcze bardziej odskoczyć rywalom w tabeli. Teraz musimy odpocząć, a po powrocie zrobić wszystko, aby na koniec sezonu być na pierwszym miejscu.



- Święta będę spędzał w Hiszpanii. Będę musiał nieco odpocząć. Na nowy rok trzeba nam przede wszystkim życzyć mistrzostwa. Każdy chce ten cel osiągnąć. Zrobimy wszystko, aby wygrać ligę i takie mecze jak ten się już nie powtarzały.