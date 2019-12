Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Zagłębiem

Sobota, 21 grudnia 2019 r. 18:23 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek legioniści rozegrali ostatni mecz w roku 2019. Niestety „Wojskowi” ulegli Zagłębiu Lubin 1-2, mimo tej porażki rok kończymy na fotelu lidera. Zapraszamy do zapoznania się z ocenami jakie wystawiliśmy podopiecznym Aleksanadara Vukovicia.



Jarosław Niezgoda - Dobrze grał ciałem i miał oczy dookoła głowy, dzięki czemu często stwarzał sytuacje kolegom z drużyny. W 31. minucie „Jaro” otrzymał fenomenalne podanie od Wszołka, po czym wpakował futbolówkę do pustej bramki. Zszedł z murawy w 71. minucie, co mocno mogło zdziwić kibiców. Najlepszy snajper Legii zszedł przy remisie.



Marko Vesović - W 15. minucie świetnie z prawej flanki dograł piłkę do Kante, ostatecznie snajper nie dał rady pokonać Forenca. W 31. minucie dobrym podaniem obsłużył Wszołka, który następnie asystował przy bramce Niezgody. Dobrze wyglądał na prawej obronie, bez problemowo radził sobie z Boharem. W 58. minucie „Veso” huknął z dystansu, jednak świetnie piłkę nad poprzeczką przeniósł Forenc. Czarnogórzec zaliczył po cztery udane zwody i odbiory, do tego wygrał aż dziewięć na 13 pojedynków w parterze (69%).



Paweł Wszołek - W 31. minucie wykonał świetny rajd prawą flanką, po czym dograł piłkę do Niezgody, który nie zmarnował tego podania. Skrzydłowy wygrał dziewięć na 16 pojedynków (56%) oraz robił spore zamieszanie w ofensywie.



Jose Kante - W 15. minucie miał dużo miejsca i uderzył z okolicy jedenastego metra, niestety ze strzałem Gwinejczyka poradził sobie bramkarz. W 27. minucie uderzał w kierunku dalszego słupka, jednak przestrzelił. Zszedł z boiska w 59. minucie. Zmiana Kante była niespodziewana, ponieważ od pierwszej minuty piłkarz był bardzo widoczny, dużo biegał oraz ciężko pracował. Po jego zejściu legioniści często nie mieli do kogo podać futbolówki.



Michał Karbownik - Kilkakrotnie dobrze przecinał podania lubinian, ale miał wymagającego rywala po swojej stronie - często musiał rywalizować, ze świetnie grającym Czerwińskim. 18-latek mocno nie odstawał od piłkarza Zagłębia, często do końca walczył z nim o piłkę, ale nie zawsze skutecznie. Nie był to za bardzo udany występ, choć „Karbo” celnie podawał (82%) oraz zaliczył trzy udane odbiory.



Radosław Majecki - Kilkakrotnie lubinianie trafiali piłką prosto w niego, a pewnie ją wyłapywał. W 25. minucie dobrze sparował futbolówkę po strzale Poręby. W 42. minucie świetnie wybronił strzał Białka, który chciał zmieścić futbolówkę przy bliższym słupku, ale chwilę później po rzucie rożnym nie za bardzo wiedział co zrobić i Białek trafił w słupek. W 82. minucie legionista powinien lepiej się zachować - zamiast kłaść się w ciemno w prawy róg, podczas gdy piłka poleciała po krótkim słupku w lewą stronę.



Andre Martins - W 40. minucie huknął z dystansu, ale pewnie piłkę wyłapał Forenc. Nie minęło 60 sekund, a Portugalczyk ponownie oddał strzał, jednak minimalnie się pomylił. Zszedł z boiska w 85. minucie. Pomocnik bardzo celnie podawał (89%).



Luquinhas - Robił o wiele mniej zamieszania w ofensywie niż zazwyczaj. Na skrzydle traci swoje atuty, o wiele lepiej prezentuje się grając za napastnikiem. Piłkarz miał aż pięć udanych zwodów oraz jeden strzał, który został zablokowany.



Mateusz Wieteska - W 4. minucie był bardzo czujny i zablokował strzał Białka. W 82. minucie był źle ustawiony i nie dał rady powstrzymać Bohara, który zdobył zwycięską bramkę. „Wietes” wygrał aż 19 na 24 pojedynki (79%), szkoda ze zabrakło koncentracji w końcówce spotkania, które rzutuje na końcową ocenę i końcowy wynik.



Domagoj Antolić - Był mocno niewidoczny oraz często nie radził sobie z rywalami w środku pola. Celność jego podań stała na niezłym poziomie (81%), jednak przyzwyczaił nas do większej ilości dokładnych zagrań. Chorwat wielokrotnie szukał dośrodkowań w pole karne, jednak nie trafiały one do adresata. Niestety nasz środek pola w piątek prezentował się źle.



Iniaki Astiz - Widać było jego ogromne doświadczenie, jednak momentami brakowało dynamiki. W 56. minucie nie zdążył uprzedzić Białka, który głową wpakował futbolówkę do siatki. Hiszpan miał najcelniejsze podania wśród legionistów (90%) oraz wygrał siedem na jedenaście pojedynków (64%).



Zmiennicy



Walerian Gwilia - Zmienił na murawie Kante w 59. minucie. Gruzin nie wprowadził nowej jakości na boisko, kilkakrotnie w kluczowych momentach zagrywał niecelnie.



Kacper Kostorz - Zmienił na boisku Niezgodę w 71. minucie. Występ bez większej historii.



Maciej Rosołek - Zmienił na murawie Martinsa w 85. minucie. Grał za krótko, aby ocenić.