Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Najwyższą notę za piątkowy mecz w Lubinie przyznaliście Jarosławowi Niezgodzie. Pozytywne oceny uzyskli także Paweł Wszołek, Marko Vesović i Jose Kante. Najniższa ocena trafiła do Mateusza Wieteski - 1,7 w skali 1-6. W sumie oceniało 667 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,6. Niezgoda 3,5 Wszołek 3,4 Vesović 3,1 Kante 3,1 Luquinhas 2,8 Karbownik 2,7 Andre Martins 2,7 Majecki 2,6 Antolić 2,6 Kostorz 2,2 Rosołek 2,2 Astiz 2,0 Gwilia 2,0 Wieteska 1,7

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

zenek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wieteska i Antolic powini zmienić dyscyplinę sportu. Zastanawiam się co musi myśleć Cafu, który grzeje ławę bo niby lepszy od niego jest Antolic. Z ławki też nie wchodzi bo niby lepszy od niego jest Gwilia. Pewnie nie przedłuży umowy. Przypadek trochę podobny jak z Carlitosem. Vuko wie najlepiej i będzie w to wierzył do końca wbrew rzeczywistości. Życzę Wszystkim Błogosławionych Świąt!!! odpowiedz

Timo 83 - 17 minut temu, *.vectranet.pl @zenek: Cafu wraca po kontuzji. Więc nie był w rytmie meczowym.

Orientujesz się trochę? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.