Z Zagłębiem bez Jędrzejczyka

Artur Jędrzejczyk nie wystąpi w piątkowym meczu z Zagłębiem Lubin. Kaiptan Legii doznał urazu mięśnia czworogłowego i od środy nie trenuje. - Uszkodzenie mięśnia jest na tyle groźne, że zachodzi ryzyko poważniejszej kontuzji. Pomimo tej przerwy, która jest przed nami, nie będziemy chcieli ryzykować, bo ryzyko jest bardzo duże. W tej sytuacji niestety Jędrzejczyk nie będzie brany pod uwagę na mecz - poinformował Aleksandar Vuković . W Lubinie nie zobaczymy pauzującego za żółte kartki Igora Lewczuka . Uraz wyklucza także występ Williama Remy'ego . Szkoleniowiec ma do dyspozycji Mateusza Wieteskę i Inakiego Astiza .

