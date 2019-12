Kursy na mecz

Bukmacherzy: Zrobią prezent pod choinkę?

Piątek, 20 grudnia 2019 r. 13:06 Woytek

Piłkarze Aleksandara Vukovicia wygrali cztery ostatnie mecze. W piątek staną przed szansą by wygrać po raz piąty, ale łatwo nie będzie. Choć bukmacherzy jako zdecydowanego faworyta wskazują zespół ze stolicy, to brak dwóch podstawowych stoperów może wpłynąć na grę warszawskiej defensywy. Kurs na to, że Legia przywiezie trzy punkty z Lubina wynosi 1,83, zwycięstwo gospodarzy szacowane jest po kursie 4,76.



Bukmacherzy Fortuny nastawiają się na to, że obie ekipy strzelą gole, a w sumie padną co najmniej trzy bramki. Jeżeli dołożymy do tego zwycięstwo "Wojskowych", to kurs na takie zdarzenie wyniesie 3,25.



Najbardziej prawdopodobnym dokładnym wynikiem w jest 1-2, na który kurs wynosi 7,2.



Wyniki ostatnich meczów Legii z Zagłębiem Lubin:

18.08.2019 - Legia 1-0 Zagłębie

19.05.2019 - Legia 2-2 Zagłębie

25.11.2018 - Zagłębie 0-1 Legia

21.07.2018 - Legia 1-3 Zagłębie

14.04.2018 - Legia 0-1 Zagłębie

09.02.2018 - Zagłębie 2-3 Legia