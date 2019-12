Analiza

Lider jest, ale punktów mogło być więcej

Piątek, 20 grudnia 2019 r. 23:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia zakończyła jesienne zmagania na pozycji lidera Ekstraklasy. Po 20 kolejkach drużyna Aleksandara Vukovicia zgromadziła na swoim koncie 38 punktów, czyli o jeden punkt mniej niż w tym samym momencie rozgrywek w ubiegłym sezonie z tą różnicą, że wówczas strata do lidera z Gdańska wynosiła 3 punkty, a teraz przewaga nad wiceliderem wynosi dwa punkty.



Od momentu wprowadzenia 37 kolejek w Ekstraklasie legioniści tylko raz dobyli do 40 punktów na tym etapie rozgrywek. Miało to miejsce jesienią 2013 roku gdy trenerem był Jan Urban.



Dorobek Legii po 20 kolejkach we ostatnich sezonach Ekstraklasy