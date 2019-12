Klasyfikacja kanadyjska: Snajper Niezgoda

W rundzie jesiennej najefektywniejszym piłkarzem Legii był Jarosław Niezgoda . Napastnik strzelił aż 14 goli i zanotował 2 asysty, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Drugie miejsce przypadło Jose Kante , a trzecie Walerianowi Gwilii . Gwilia i Luquinhas zanotowali po 6 asyst. Przebojem do drużyny wszedł Paweł Wszołek - 5 goli i 5 asyst. W tym sezonie 48 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 12 padło po strzałach z główki. 40 to gole z akcji, 10 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 3 bezpośrednio z rzutów karnych. Najczęściej Legia strzelała w pierwszym kwadransie drugiej połowy - aż 13 trafień. Ani jednej bramki nie straciła natomiast między 16-30 minutą meczu. Aktualny bilans sezonu 2019/20 jest następujący: - 31 meczów: 18 zwycięstw - 6 remisów - 7 porażek, bramki: 53-23 - Ekstraklasa: 1,9 pkt. na mecz - ogółem 1,71 bramki na mecz

