Kante: Nie szukamy wymówek

Sobota, 21 grudnia 2019 r. 01:00 Hugollek i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że w pierwszej połowie nie zagraliśmy najlepiej. Podczas niej kontrolowaliśmy jednak mecz. Po zmianie stron to się zmieniło. Było nam trudno stworzyć sobie jakąkolwiek sytuację do zdobycia bramki. Z kolei Zagłębie zaczęło grać lepiej. Częściej byli w posiadaniu piłki, a my nic z tym nie potrafiliśmy zrobić - mówi po piątkowym meczu Jose Kante.



- Nie wiem dlaczego tak to wyglądało. Być może nie daliśmy z siebie stu procent. Wiedzieliśmy że to będzie trudny mecz po długiej i męczącej podróży, ale i tak Zagłębie nas zaskoczyło. Wydaję mi się, że nie byliśmy w stu procentach gotowi na to spotkanie pod względem fizycznym. To nie jest jednak wymówka, bo takich nie szukamy. Zagłębie zaskoczyło nas szczególnie w drugiej połowie.



- Sytuacja w tabeli ułożyła się tak, że pomimo przegranej nadal jesteśmy liderami. Mieliśmy akurat tutaj trochę szczęścia. Przed nami jednak jeszcze dużo kolejek. Jeśli chodzi o życzenia świąteczne, to chciałbym, abyśmy w nowym roku grali tak samo dobrze jak ostatnio.



- Teraz przed nami czas na odpoczynek, przede wszystkim mentalny. Musimy cieszyć się wolnymi dniami, aby po powrocie być głodnymi piłki.