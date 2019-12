Budowa LTC: Stan prac na koniec roku

Na zakończenie roku prezentujemy kolejny raport zdjęciowo-filmowy z terenu budowy ośrodka treningowego Legii Warszawa, który od początku kwietnia budowany jest w gminie Grodzisk Mazowiecki. Okazale prezentuje się już elewacja budynku głównego, na trzech boiskach rośnie trawa, a kolejne trzy są przygotowywane. Trwają prace nad ciągami komunikacyjnymi i parkingami na terenie ośrodka. Gmina zakończyła budowę drogi dojazdowej do ośrodka. Wszystkie prace postępują zgodnie z harmonogramem, oddanie do użytku obiektu planowane jest w lipcu przyszłego roku. Całość ma kosztować ponad 80 mln zł. Akademia Piłkarska Legii otrzymała kredyt na budowę w wysokości 57,5 mln zł. Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje przedsięwzięcie Legii kwotą 23 mln zł, a z Ministerstwa Rozwoju na Centrum Badawczo-Rozwojowe LegiaLab klub otrzyma dotację w wysokości 1,2 mln zł. Poniżej możecie obejrzeć film i najnowsze zdjęcia z budowy. fot. Woytek / Legionisci.com

Cezary1916 - 51 minut temu, *.com.pl Teraz to dziewczyny z k6 będą nam dogryzały ,,jesteś z Grodziska ....." odpowiedz

Cezary1916 - 54 minuty temu, *.com.pl Niech się mury pną do góry niech kominy mają pion zbudujemy Legii drugi dom. odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzeba bajoro wysuszyc bo chlopakow beda komary zarly :) odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wspaniale! Brawo! Bravissimo! A gdzie boiska treningowe pod stadionem Legii od strony Czerniakowskiej? Mija kolejny rok, a boisk nie ma. Czy kiedykolwiek powstaną? odpowiedz

I tak powiem, ze polowe.... - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze chlopaki robia, szybko buduja. Bedzie skonczone to sie wysle Mioduskiego do akademi na nauki, bedzie mial kajet, jak sie nie nauczy to dostanie pałe, żarty sie pomału kończą! odpowiedz

PodhaLe - 3 godziny temu, *.inetia.pl A czemu myslisz że inne kluby nie dostały?

To największy projekt w polsce więć i suma adekwatna do projektu.

Każdy kto buduje może sie starac o dofinansowanie min z urz. kultury i sportu itp i zapewne tak jest ale powtarzam takiej skali budowy nie bylo w polsce. odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl Czemu Legia dostała 20 baniek od rządu na to, a inne kluby nie dostają takich sum, albo w ogóle nie dostają żadnych? Trochę to dziwne, w końcu to prywatny klub. Niech mi ktoś wyjaśni, bo zielony jestem w temacie. odpowiedz

Hoho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Olo: z tego co wiem to nie tylko Legia dostała Cracovia i Jagiellonia tez odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Olo: Inne klubu dostają dofinansowania z urzędów miasta i płacą dosłownie grosze za użytkowanie swoich stadionów, a Legia co? A Legia płaci grube miliony chociaż jest najbardziej rozpoznawalnym za granicą polskim klubem, przez to również dzięki Legii nazwa miasta pojawia się w zagranicznych mediach. Gdzie dotacje z wydziału promocji miasta? odpowiedz

