28-30.12: Weekendowy rozkład jazdy

Sobota, 28 grudnia 2019 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Jutro w Lublinie, koszykarze Legii rozegrają wyjazdowe spotkanie ze Startem i będzie to ostatni mecz naszej drużyny w roku 2019. Legia jedzie do Lublina by przerwać złą passę, sześciu kolejnych ligowych porażek. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport. W poniedziałek o 20:30 w hali przy Banacha, futsaliści Legii rozegrają mecz drugiej ligi z Drukarzem. Zapraszamy, wstęp wolny. Drużyna juniorów koszykarskiej Legii weźmie udział w dwudniowym turnieju w Bydgoszczy, gdzie rozegra trzy spotkania.



Rozkład jazdy:

29.12 g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa [kosz]

30.12 g. 20:30 Drukarz Warszawa - Legia Warszawa [futsal, ul. Banacha 2a]



Młodzież:

28.12 g. 11:30 Legia Warszawa U-18 - ŁKS Łódź U-18 [kosz, ul. Św. Trójcy 37, Bydgoszcz]

28.12 g. 17:30 Twarde Pierniki Toruń U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Św. Trójcy 37, Bydgoszcz]

29.12 g. 11:30 Enea Novum/Astoria Bydgoszcz U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Św. Trójcy 37, Bydgoszcz]