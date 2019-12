Drukarz Warszawa 0-8 Legia Warszawa

W zaległym meczu 4. kolejki II ligi futsalu Legia Warszawa wygrała z Drukarzem Warszawa 8-0. "Wojskowi" mają na swoim koncie komplet pięciu zwycięstw i zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Przez 12 minut pierwszej połowy na tablicy widniał bezbramkowy remis, ale jeszcze przed przerwą rozwiązał się worek z bramkami dla Legii. Po dwóch trafieniach Kamila Hernika oraz jednym Mateusza Glińskiego i Tomasza Dolińskiego legioniści schodzili na przerwę prowadząc 4-0. Po zmianie stron przewaga Legii bezdyskusyjna i zaowocowało to kolejnymi czterema bramkami. Kolejny mecz futsalowa Legia rozegra w poniedziałek, 6 stycznia o godzinie 13:00 z Victorią Sulejówek w ramach Pucharu Polski. Spotkanie odbędzie się w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 - wstęp wolny. Zapraszamy! II liga: Drukarz Warszawa 0-8 (0-4) Legia Warszawa Bramki: Mateusz Gliński 3, Kamil Hernik 2, Tomasz Doliński, Adam Grzyb, Paweł Tarnowski

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tory - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de Bodziach jest naprawdę wszędzie. Szacun Ko(L)ego. odpowiedz

Greg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mnie ten drukarz kojarzy z drukowaniem meczy przez sędziów a tu pojechaliśmy bez problemu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.