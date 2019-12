Złoto Żuka, srebro Hertel w halowych MP

W Bytomiu zakończyły się halowe mistrzostwa Polski seniorów w tenisie. Kacper Żuk wywalczył złoty medal, pokonując w trakcie zawodów pięciu rywali, w tym w finale Karola Drzewieckiego z Grunwaldu Poznań 6-2, 4-6, 6-1. Anna Hertel, startująca w mistrzostwach Polski pod szyldem "Klub Tenisowy Legia", została wicemistrzynią Polski, przegrywając po bardzo zaciętym finale z Julią Oczachowską. Filip Kolasiński dotarł do ćwierćfinału, gdzie musiał uznać wyższość gracza Warszawianki w walce o strefę medalową. Weronika Foryś przegrała w pierwszej rundzie z Julią Wędrochą 3-6, 3-6. Wyniki Kacpra Żuka podczas halowych Mistrzostw Polski: I runda: Kacper Żuk - Aleksander Sadal (AG Teni Chorzowska) 6-4, 6-0 II runda: Kacper Żuk - Kamil Gajewski (Sopot Tenis Klub) 6-0, 6-4 1/4 finału: Kacper Żuk - Piotr Galus (SKT Promasters Szczecin) 6-3, 6-4 1/2 finału: Kacper Żuk - Wojciech Marek (Górnik Bytom) 6-4, 3-6, 6-3 Finał: Kacper Żuk - Karol Drzewiecki (Grunwald Poznań) 6-2, 4-6, 6-1 Wyniki Filipa Kolasińskiego: I runda: Filip Kolasiński - Juliasz Bienkiewicz (Sport Klub Wrocław) 5-7, 6-4, 6-4 II runda: Filip Kolasiński - Dawid Taczała (FairPlayce Poznań) 3-6, 7-5, 7-6(4) 1/4 finału: Filip Kolasiński - Yann Wójcik (Warszawianka) 2-6, 6-4, 7-6(5) Wyniki Anny Hertel: I runda: Anna Hertel - Katarzyna Pyka (KST AT K. Pyka) 6-1, 6-4 II runda: Anna Hertel - Aleksandra Buczyńska (Masters Radom) 6-3, 6-1 1/4 finału: Anna Hertel - Karolina Bartusek (Górnik Bytom) 6-1, 6-1 1/2 finału: Anna Hertel - Anastasiya Shoshyna (Grunwald Poznań) 6-2, 4-6, 6-4 Finał: Anna Hertel - Julia Oczachowska (kujawsko-pomorskie KP) 7-6(6), 6(2)-7, 6-2

